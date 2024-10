Apple confirma nuevos Mac M4 ¿qué modelos serán presentados la próxima semana?

Apple ha confirmado que lanzará nuevos modelos de Mac la próxima semana, insinuando el logo de Finder en su cuenta de X.

La noticia fue compartida por Greg Joswiak, quien acompañó el anuncio con la frase “Marca tu calendario”, haciendo referencia a la llegada de las nuevas Macs con chip M4. Aunque ya habíamos escuchado rumores sobre un evento dedicado a la línea de Macs, esta es la primera vez que se hace un anuncio oficial.

Se espera que Apple presente una variedad de Macs M4, incluyendo los nuevos modelos de MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un Mac mini rediseñado y un iMac de 24 pulgadas. Todos estos dispositivos estarán equipados con distintas versiones del chip M4, que van desde el M4 estándar hasta el M4 Max.

Según los detalles del anuncio y la invitación, parece que no habrá un evento dedicado para su lanzamiento; en cambio, la compañía optará por un comunicado de prensa, como lo hizo recientemente con el iPad mini 7.

En cuanto a las expectativas, se prevé que Apple presente los nuevos modelos de MacBook Pro, los cuales no mostrarán cambios en su diseño, enfocándose en destacar el nuevo procesador. Estos MacBook Pro contarán con chips M4, M4 Pro y M4 Max, que mejorarán el rendimiento computacional y gráfico de las máquinas.

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c

— Greg Joswiak (@gregjoz) October 24, 2024