Usuarios reportan que se rompe el cristal de la cámara del Galaxy S20 Ultra 

Hace poco Samsung dio a conocer la actualización que permite que la pantalla no tenga tinte verde, entre otras mejoras. Ahora surge otro problema: el cristal que cubre a la cámara trasera del Galaxy S20 Ultra se rompe.

Algunos usuarios han dado a conocer que al poco tiempo de adquirir el modelo más potente de la serie Galaxy S20, el Galaxy S20 Ultra de Samsung, este es bastante sensible en la cubierta de cristal, ya que se rompe.

Lo interesante es que en ningún caso el equipo se cayó o estrelló con algún objeto. Este dato se ha dado a conocer en los foros de Samsung, en donde se reporta el incidente, incluso usando fundas protectoras.

En algunos casos solo se ve una diminuta grieta que se extiende en el cristal que cubre la cámara. Otros indican que se astilla, dejando un hueco, tal como se ve en la imagen, sin que sepan exactamente cómo pasó.

Al ser casos aislados por ahora en Estados Unidos, la marca no ha emitido reporte alguno, y no lo cubre la garantía, ya que no hay forma de comprobar que no sea descuido por parte de los usuarios. En caso de que se expanda este incidente y de razón a los consumidores, entonces es cuando se tomarían acciones.

Así que si te llega a pasar, tendrás que pagar el reemplazo del cristal, con un precio de $100 USD si se cuenta con la garantía de Samsung o de $400 USD si no se tiene.

Con información de Samsung’s forums