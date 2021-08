Google está ultimando detalles para la presentación de sus nuevos Pixel 6 y Pixel 6 Pro, los cuales tienen previsto su lanzamiento en algún momento de octubre. Si bien Google ya confirmó el diseño de estos equipos, así como el procesador que utilizarán, aún no hay detalles certeros sobre la configuración de sus cámaras.

Un nuevo rumor afirma que la serie Pixel 6 utilizará el sensor Samsung GN1 de 50 megapíxeles, que estará presente en las cámaras principales. Aparecieron indicios en una cadena de código en la nueva aplicación de Cámara de Google que llegó junto con la Beta 4 de Android 12, la nueva versión del sistema operativo para desarrolladores.

En el código se menciona la palabra ‘p21’, que se refiere a la próxima serie Pixel 6 y al año 2021, adjunto viene ‘gn1_wide’, que evidentemente hace referencia al nombre de sensor de Samsung, el Isocell GN1. Este sensor de la compañía coreana fue presentado en mayo pasado.

