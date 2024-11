Xiaomi apuesta por la integración con el ecosistema de Apple con HyperOS 2.0

Xiaomi ha dado un giro radical en su estrategia, sorprendiendo a propios y extraños. En lugar de intentar desafiar a Apple en términos de popularidad o ventas, el gigante chino ha optado por una táctica distinta: convencer a los leales usuarios de Apple de que pueden seguir disfrutando de sus dispositivos favoritos sin renunciar a las innovaciones de Xiaomi.

Esta sorprendente apuesta se ha materializado con el lanzamiento de los nuevos Xiaomi 15 y el sistema operativo HyperOS 2.0.

Una de las características más destacadas de este enfoque es HyperConnect, la nueva funcionalidad de HyperOS 2.0 que permite a los usuarios compartir archivos entre un Xiaomi 15 Pro y dispositivos de Apple, como el iPhone, iPad o MacBook, con la misma facilidad que si se tratara de productos de la misma marca.

Este sistema, similar al conocido AirDrop de Apple, promete una integración total entre los ecosistemas de Xiaomi y Apple, rompiendo barreras que antes parecían insalvables.

Our goal is to be the best compatible with Apple ecosystem. The future of tech should be connected and collaborative. pic.twitter.com/w1njQR3RBx

— Lei Jun (@leijun) November 11, 2024