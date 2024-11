Valve lanza Steam Deck OLED blanca, edición y unidades a la venta limitadas

Valve, la compañía detrás de títulos icónicos como Counter Strike 2 y Portal, ha revelado recientemente una nueva versión de su consola portátil de juegos, la Steam Deck OLED, en un elegante color blanco.

Esta edición limitada mantiene las mismas especificaciones que el modelo de 1 TB, pero sustituye el diseño en negro por una combinación de colores en blanco y gris.

En un comunicado, Valve anunció que la Steam Deck OLED: Edición Limitada en Blanco estará disponible a nivel mundial a partir del 18 de noviembre en Japón, Corea del Sur, Hong Kong y todas las regiones donde actualmente se distribuye la consola.

La edición blanca, producida en cantidades limitadas, incluirá un estuche exclusivo y un paño de microfibra también en color blanco.

Valve también mencionó que el stock será asignado proporcionalmente en cada región y que, dado que no fabricarán más unidades en este color, esta podría ser la última oportunidad para adquirir la consola en una tonalidad distinta al negro.

Hello! We’re excited to announce that Steam Deck OLED: Limited Edition White will be available worldwide on November 18th, 2024 at 3PM PST. This model will cost $679 USD, and will be available in all Steam Deck shipping regions.

Steam Deck OLED: Limited Edition White has all the… pic.twitter.com/ACKDwB6Sl7

— Steam Deck (@OnDeck) November 11, 2024