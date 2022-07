Al Xiaomi 11 Lite le queda poco tiempo de vida, y es que a solo un año de su lanzamiento oficial ya no se venderá en las tiendas oficiales de la compañía, es decir, se descontinuará para darle paso al nuevo modelo.

Esto no significa que el terminal dejará de recibir soporte en temas de seguridad o sistema, no, simplemente ya no estará a la venta en los canales oficiales de la empresa, como las Xiaomi Stores en la tienda en línea. El filtrador Paras Guglani, ha revelado que el Mi 11 Lite se descontinuará una vez que el Xiaomi 12 Lite se lance oficialmente, pero esto solo será en la India, y no se sabe si ocurrirá lo mismo en otros países.

El Mi 11 Lite NE 5G no tendrá el mismo destino, de hecho, este modelo seguirá a la venta incluso después de la llegada oficial del 12 Lite.

En cuanto al Xiaomi 12 Lite, se dice que este equipo cuenta con una pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120Hz. El panel también vendrá con soporte para HDR10+, Dolby Vision y un lector digital de huellas dactilares en pantalla.

Tendrá el procesador Snapdragon 778G bajo sus entrañas acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. De igual manera habrá una batería de 4300 mAh con soporte para carga rápida de 67W.

En cuanto al apartado fotográfico, el Xiaomi 12 Lite presume un sensor principal Samsung HM2 de 108 megapíxeles, un lente gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 2 megapíxeles, mientras que en la parte delantera hay un sensor de 32 megapíxeles.

Otras características del terminal es el sistema operativo MIUI 13 basado en Android 12, conectividad 5G, un puerto USB-C, conector de 3.5 mm, Wi-Fi, GPS y Bluetooth. Un equipo que vendrá a competir en la gama media con especificaciones muy interesantes.