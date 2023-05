Se acerca uno de los eventos más esperados de Apple: la WWDC 2023. Se espera que la empresa presente una variedad de nuevos sistemas operativos, como iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 y el innovador xrOS. También circulan rumores acerca de un nuevo MacBook Air de 15 pulgadas. Sin embargo, el producto que todos esperamos ansiosamente son las Reality Pro.

En espera de las gafas realidad mixta

Ha habido mucha especulación sobre el potencial de este producto. Los lanzamientos anteriores no lograron alcanzar las expectativas del mercado. Aunque Apple es reconocida por su excelencia, parece que algunos directivos, incluido Tim Cook según Gurman, no están completamente convencidos de su éxito.

Según un artículo de Mark Gurman en Bloomberg, el proyecto en el que Apple se embarcó en 2015, que generaba tanta emoción en Cook y el resto de la junta directiva, ha sufrido cambios significativos.

Inicialmente, tenían como objetivo desarrollar un producto que los usuarios pudieran llevar durante largas sesiones, con una amplia gama de nuevas aplicaciones tanto de Apple como de terceros, que ofrecieran una experiencia sin precedentes.

Cambios importantes en el desarrollo

Sin embargo, las cosas han cambiado en la actualidad. Lo que los altos directivos de la compañía habían planeado originalmente se ha convertido en un casco con una batería externa que apenas dura dos horas. Las aplicaciones no son tan impresionantes como se pretendía, el usuario no podrá utilizarlo durante gran parte del día y el diseño no cumple con las expectativas esperadas.

Debido a estas circunstancias, los directivos supuestamente se han ido distanciando gradualmente del proyecto, lo que ha provocado divisiones internas y una notable falta de liderazgo, según Gurman. Curiosamente, esto contrasta con los comentarios positivos de algunos usuarios que ya han tenido la oportunidad de probarlo y se mostraron encantados, e incluso con las opiniones del propio creador de Oculus.

A pesar de todo, en Apple siguen manteniendo su fe en este producto. Creen que tiene el potencial para lograr el éxito alcanzado por el Apple Watch y el iPad.

No esperan que esto suceda a corto plazo, pero confían en que, a medida que se añadan nuevas funcionalidades, se reduzca el precio y se resuelvan los problemas relacionados con la duración de la batería, y una vez que el mercado se haya familiarizado con la idea durante unos años, el producto logrará triunfar.

Inicialmente, tenían expectativas de vender alrededor de tres millones de unidades, pero las últimas proyecciones indican que se acercan a las 900,000 unidades.

Si bien no es una cifra favorable, considerando que se trata de un mercado emergente, los desafíos que han surgido y las limitaciones aparentes de las Reality Pro, no suena tan negativo. Sin embargo, solo faltan un par de semanas para descubrirlo, por lo que estaremos atentos a los resultados.