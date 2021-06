El chisme es vida, es una de las frases que en el mundo de la belleza se aplica, pero igual en otros ámbitos y el tecnológico no es la excepción. En este caso, las filtraciones de imágenes y datos de productos y servicios no lanzados son parte de los contenidos que suelen verse en cualquier tipo de medio que habla de tecnología, si bien esto afecta en diversos grados a los fabricantes, como Apple, quien sigue tomando medidas para evitarlos.

Se sabe que la marca siempre produce gran interés cuando se trata se conocer qué características tendrá, los colores, funciones y cómo luce por medio de diagramas y a veces fotografías. Las patentes son una fuente confiable y no refutable de los avances que tiene la marca, que no necesariamente se traducen en un producto en el mercado.

Uno de las personas que ha filtrado información de Apple, conocido como “Kang”, ha dado a conocer que recibió una carta de advertencia de parte de los abogados de Apple. En esta carta se pide que no se comparta información de productos o proyectos no lanzados por la marca, ya que dan a la competencia información valiosa y engaña a los clientes porque no dan información precisa.

En este caso el autor indicó que no estaba muy de acuerdo con los señalamientos que le hicieron, basados en su contenido, ya que no ha publicado imágenes de productos no lanzados o vendido su información. Sin embargo Apple le cuestionó también acerca de fechas de lanzamiento, sugerencia de compras y hasta por los problemas que ha compartido con su iPhone.

No es de extrañar que varios “filtradores” de contenido” y hasta fans, creen diseños hipotéticos no oficiales, de lo que les gustaría ver que una determinada marca cree, pero hasta estas creaciones Apple las está considerando como información para la competencia, sin importar que a veces no sea más que texto. Debido a los lineamientos de Apple, el autor no solo tendrá que borrar estos contenidos, sino que también ya no podrá publicar más de los mismos, ya que Apple estará monitoreando sus publicaciones.

Lo que está mal, es coartar la libertad de expresión acerca de las experiencias con sus productos. Es cierto que a nadie le gusta que hablen de los defectos o problemas de su cartera de dispositivos, pero no todos los usuarios tienen la misma experiencia y a veces resulta ser un problema que afecta a muchas personas, y que gracias a estos reportes, se lanzan actualizaciones de software.

Seguramente otras personas que acceden de forma no oficial a este tipo de noticias y luego las publican, tendrán que dejar de ofrecer tales primicias si no quieren recibir una carta por parte de los abogados de Apple… Y eso que no tienen firmado ningún acuerdo de confidencialidad, que se esté violando.

El interés de Apple en este caso, se debe a que prácticamente todas las filtraciones que ha publicado han sido correctas, como lo fue en el caso de las características de los iPhones de 2020, los smartwatches y iPads, antes de que fueran presentados.

Con información de Weibo de Kang