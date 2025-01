Apple suma Starlink a iOS 18.3 y desafía su alianza con Globalstar

En un movimiento inesperado, Apple ha integrado silenciosamente la red satelital Starlink de Elon Musk en su más reciente actualización de software, iOS 18.3.

Esta colaboración, anunciada sin grandes campañas publicitarias, representa una nueva alternativa para los usuarios de iPhone, complementando el servicio satelital que Apple ya ofrece a través de Globalstar.

La actualización iOS 18.3 ya está siendo desplegada a nivel global, pero la función de conectividad con Starlink se encuentra en fase beta y está disponible únicamente en Estados Unidos a través de T-Mobile.

Por ahora, el servicio está limitado al envío de mensajes de texto, aunque se espera que en futuras versiones se amplíe para incluir conexiones de datos y llamadas de voz.

Medium resolution images, music & audio podcasts should work with the current generation Starlink direct-to-phone constellation.

Next generation constellation will do medium resolution video. https://t.co/yfDPbkgSJH

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2025