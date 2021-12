Todos los que tenemos un dispositivo de la marca Apple, sobre todo un iPhone, sabemos perfectamente que si olvidamos el patrón de desbloqueo o la contraseña es muy difícil volver a recuperar el acceso, y en todo caso que lo logremos tendremos que vernos en la necesidad de eliminar archivos importantes, algo que sin duda sería terrible. La marca de la manzana suele ser sumamente delicada con la seguridad de los datos de los usuarios, ya que todos los equipos suelen estar sincronizados a cuentas en común mediante el Apple ID. Sin embargo, si has tenido la mala fortuna de olvidar la contraseña de tu teléfono te tenemos una buena noticia, con el programa Tenorshare 4uKey podrás desbloquear un iPhone sin contraseña y sin borrar ningún dato importante.

Muchos usuarios pasan horas buscando soluciones en internet que les permita desbloquear un iPhone sin contraseña, pero la mayoría de los programas que se ofrecen suelen ser bastante limitados o no logran ofrecer lo que prometen, además de que la mayoría viene con virus o con el objetivo de robar los datos de los usuarios. Afortunadamente, 4uKey de la empresa Tenorshare es una opción segura y confiable para poder desbloquear tu dispositivo Apple sin contraseña o patrón olvidado, solo debes descargar el software y seguir unos cuantos pasos, con esto, y en cuestión de minutos podrás haber accedido a tu equipo sin mayor esfuerzo.

Si por una u otra razón has olvidado la contraseña de tu dispositivo iOS, no te preocupes, en este artículo te ensenamos a como desbloquear tu iPhone o incluso tu iPad con Tenorshare 4uKey sino recuerdas el código de acceso de forma fácil y rápida. Es importante mencionar que olvidar la contraseña del smartphone es algo que sucede con frecuencia y es muy normal, por lo que no debes preocuparte si te sucede. Ante esto, antes de recurrir a costosos técnicos que se dicen ser especializados, puedes intentar desbloquearlo por tu cuenta con la ayuda de la aplicación 4uKey, tan solo debes seguir unos cuantos sencillos pasos.

¿Cómo desbloquear tu iPhone con 4uKey?

Si por una razón u otra razón has bloqueado tu iPhone y ahora no recuerdas la contraseña, esto tiene solución, y es más fácil de lo que crees. Luego de bloquear la pantalla de tu iPhone con contraseña, desbloquearlo de forma sencilla es posible, tan solo debes cumplir unos sencillos requisitos como tener la aplicación de Tenorshare, una computadora de escritorio o una portátil, con esto podrás seguir las instrucciones para desbloquear un iPhone sin contraseña y sin borrar nada, ningún archivo se verá afectado tras recuperar el acceso al dispositivo.

La aplicación 4uKey tiene funciones básicas con la que podrás quitar el código de bloqueo de iPhone olvidado. Con este software, que es bastante robusto, se pueden descifrar claves de 4 a 6 dígitos, con combinación de códigos numéricos y alfanuméricos. No obstante, este proceso no es exclusivo del iPhone, también funciona para otros equipos de la marca como el iPad o el iPod Touch, en cualquier caso, el proceso es prácticamente el mismo, solo debes seguir al pie de la letra todas las instrucciones que más adelante detallaremos. Este procedimiento es útil cuando la pantalla está rota y no se puede colocar la contraseña, de aquí por lo que decimos que 4uKey es uno de los programas más completos que existente en el mercado.

Los pasos por seguir para desbloquear tu iPhone, iPad o iPod Touch son los siguientes:

1.Primero que nada, debes descargar la aplicación 4uKey de Tenorshare en tu PC o laptop.



2. Abrir la aplicación y conectar el iPhone a tu ordenador mediante el cable USB.



3. Cuando estés dentro del software debes seleccionar la opción “Desbloquear el código de seguridad”.

4. En este paso debes hacer clic en “iniciar”.

5. Hecho lo anterior, pulsa el botón para descargar el firmware en el equipo, en este momento la aplicación comenzará a buscar los archivos necesarios. Espera a que el proceso finalice.



6. Ahora deberás confirmar el desbloqueo del dispositivo seleccionando “Desbloquear ahora”.



7. En este punto únicamente tendrás que esperar a que el proceso de desbloqueo se complete.

Si has llegado hasta este punto podrás haber notado que el proceso es bastante sencillo. No hay ninguna duda de que esta herramienta es muy intuitiva y fácil de utilizar, pues como todas las soluciones de Tenorshare es bastante rápida, pues cuenta con una interfaz ligera, así como funciones y procesos fáciles de comprender. Se abre rápido y ejecuta sus tareas con fluidez, además de que es compatible con varias versiones de Windows, por lo que puede ser utilizado en la mayoría de las computadoras, incluso algunas de cierta antigüedad. Todo el proceso se hace de forma automática, esto significa que no necesitas conocimientos previos, ni tampoco saber de teléfonos inteligentes y mucho menos saber de informática, la mayor parte se hace solo siguiendo las instrucciones en pantalla.

Tenorshare 4uKey es compatible con computadoras Windows y macOS. El programa soporta modelos más recientes de iPhone como por ejemplo el iPhone 11 y el iPhone Xs, pero también modelos antiguos como el iPhone 6s en adelante. Este software es quizás el más completo en su tipo, una opción que cumple lo que promete, es eficiente, con una interfaz sencilla e intuitiva, por lo que vale la pena tenerlo en el ordenador por si quieres desbloquear un iPhone sin contraseña y sin borrar nada.