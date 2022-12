El iPhone 14 Plus no se está vendiendo como se esperaba

A principios de este año, Apple confirmó que eliminaría el modelo iPhone mini de su catálogo de dispositivos para dar un mayor enfoque a su smartphone iPhone 14 Plus y futuros modelos. La característica principal y que se ofrece como atractivo principal es que tiene la pantalla más grande y la batería de mayor duración.

Se esperaba que este terminal causara una muy buena impresión por las características antes mencionadas, pero al parecer el celular de la compañía de la manzana no está teniendo el éxito que se esperaba.

Los consumidores no han quedado impresionados con el iPhone 14 Plus, y mucho se debe a su precio, que sobrepasa los 20,000 pesos. La mayoría prefiere adquirir un iPhone 13 Pro Max cuyo costo podría ser el mismo o incluso menor en algunos casos, es por esta razón que el modelo Plus no logra despegar.

Este modelo está teniendo muy poca demanda, los consumidores prefieren gastar en un iPhone 14 o un iPhone 13 Pro de la pasada generación, ya que no hay demasiada diferencia en características de un modelo a otro.

Por supuesto, esto podría ser una estrategia bien definida por Apple, por lo que busca convencer a los usuarios de que les conviene adquirir un modelo Pro en lugar de los modelos tradicionales.