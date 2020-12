En algún grado, toda la publicidad de diversos productos tienen a resaltar las características de los mismos. Una de las más atractivas en el iPhone 12, es la resistencia al agua, excepto que las autoridades italianas han considerado que es falsa, multando a Apple.

Doce millones de dólares es la cantidad por pagar, por alegar que el iPhone es resistente al agua, sin indicar que lo puede ser, solo en circunstancias similares a las efectuadas en un laboratorio.

Según L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. quien vigila que las empresas tengan igualdad de competencia entre consumidores y empresas de la competencia, Apple no especificó con claridad las condiciones en las que únicamente el iPhone resiste al agua y que en la vida real no son aprobadas al realizar las mismas.

Esto aplica para los iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11Pro y iPhone 11 Pro Max, en donde ninguno resiste estar entre uno y cuatro metros de profundidad, dependiendo del modelo, por 30 minutos. En laboratorio todos lo fueron, pero porque se usó “agua pura y estática”, mas no lo es en agua corriente.

El segundo motivo y el más grave se trata que en su mercadotecnia, venden esta idea, pero como todos sabemos, no dan servicio con garantía a los equipos que sufren daño por el uso de agua, cuando saben que lo van a tener, porque no están hechos para resistirla.

En concreto, Apple indica que la garantía no cubre el daño causado por líquidos, sin especificar cuáles son esos líquidos y en qué condiciones y límites. De hecho, en la página de Apple indica siguiente:

El iPhone 12 y el iPhone 12 mini son resistentes a las salpicaduras, al agua y al polvo, y fueron probados en condiciones de laboratorio controladas, con una clasificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros). La resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo no es una condición permanente, y podría disminuir como consecuencia del uso normal. No intentes cargar un iPhone mojado; consulta el manual del usuario para ver las instrucciones de limpieza y secado. La garantía no cubre daños producidos por líquidos.