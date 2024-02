Las Vision Pro de Apple reciben su primera gran actualización: visionOS 1.1

Las recientes Apple Vision Pro, lanzadas el 2 de febrero, han experimentado su primera actualización significativa, que aborda correcciones de errores y mejoras en funciones clave.

La versión actualizada, visionOS 1.1, actualmente en fase beta, presenta varias mejoras, incluida la capacidad de restablecer el visor de realidad virtual desde la comodidad del hogar en caso de olvido del código de desbloqueo.

Anteriormente, si un usuario excedía el número de intentos para desbloquear las Vision Pro con el código numérico, era necesario llevar el dispositivo a una tienda de Apple o enviarlo al soporte técnico mediante mensajería para restablecerlo a la configuración de fábrica.

Esto se debía a que las Vision Pro carecían de un puerto para conexión al Mac, y en la versión 1 del sistema operativo, Apple no había implementado un método de recuperación por software.

Tras la nueva actualización, los usuarios experimentarán una nueva notificación en caso de olvidar el código de desbloqueo, según ha confirmado 9to5Mac.

La alerta presenta el siguiente mensaje: “Este Apple Vision Pro está en bloqueo de seguridad. Puedes intentar nuevamente tu código de acceso o borrar y restablecer este Apple Vision Pro ahora“, y proporcionará un botón para restablecer las Vision Pro.

No obstante, los propietarios deberán ingresar la contraseña de su ID de Apple para reactivar las gafas y, posteriormente, configurar una nueva clave de desbloqueo.

La versión 1.1 de visionOS para las Apple Vision Pro también presenta mejoras en el diseño de las personas, los avatares virtuales utilizados en las videollamadas de FaceTime. Ahora, estos avatares son un poco más realistas y menos distorsionados en comparación con la versión inicial.

visionOS 1.1 on Vision Pro requires you to rescan your Persona. It makes Personas look significantly better.

Before (1.0) vs After (1.1) pic.twitter.com/D6qdw05zsf

— Zach Smith (@Zacitus) February 6, 2024