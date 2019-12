AnyTrans para iOS, una suite completa para acceder a todos tus contenidos sin iTunes

He probado varios programas para acceder y administrar los contenidos de mi tableta iPad Air y en esta ocasión les presento AnyTrans para iOS. Esta suite, es realmente completa y me ha sorprendido gratamente, si bien en donde se potencializa sus funciones en con un iPhone. Yo no uso iPhone y no puedo probar esas características, pero lo que pude hacer con mi iPad en algunos casos jamás había estado disponible en un solo programa excepto usando varios… que por lo general se venden de forma individual, así que sin duda, después de mostrar sus funciones van a desear adquirirla (por oferta navideña ahora tiene descuento).

Al conectar el iPad, después de otorgar permiso a la computadora, previa descarga y registro del programa, la primera pantalla que se ve es el “Gestor del dispositivo”. Desde acá se accede a las principales herramientas como transferencias de archivos, ver las apps compartidas, pasar contenidos a iTunes y un convertidor HEIC Online a jpg y otro para compartir archivos de forma segura, ambos en línea.

Sin embargo, lo más útil son los accesos rápidos a fotos, música, vídeos, mensajes y apps, para poder borrar, subir a la nube o enviar a algún dispositivo, pudiendo verlas por categoría en el caso de las imágenes. En la música, videos y libros se puede añadir, borrar y enviar a otros dispositivos o a iTunes. En las apps se pueden ver su estado o si se desea, se pueden desinstalar o actualizar. Realmente es muy práctico y rápido. La interfaz tan clara ayuda mucho y si se desea, se puede exportar todos los datos con un solo click.

Llama la atención que desde esta pestaña se puede desconectar, reiniciar o apagar el iPad, consultar la información del equipo, ver su versión y espacio disponible, incluso acceder a duplicar la pantalla, una función que no había visto antes en otro software de este tipo, el cual permite hacer capturas y grabar contenidos de forma fácil.

Lo mejor es que se puede arrastrar contenido a la pantalla virtual detectando la categoría en donde se ubicaría.

No puedo probar la parte destinada al iPhone “Cambiar de teléfono”, pero en esta se puede transferir los contenidos de un smartphone Android a iOS o entre dos iPhones, respaldarlos, transferir datos desde Google o iCloud, o entre Cloud a iCloud, Android a iCloud, Android a iTunes, borrar los datos del teléfono y hasta pasar las apps del equipo viejo al nuevo.

En el apartado “Gestor de iCloud”, en concreto, al iniciar sesión con la cuenta, se puede importar, sincronizar, acceder a iCloud Drive y iCloud Backup. Gracias a un acceso rápido con un solo click se puede pasar el contenido a la computadora de contactos, calendario, fotografías, recordatorios, notas y videos o si se prefiere, de forma individual.

En el apartado Biblioteca de iTunes, tal como su nombre lo indica, se concentra todos los archivos multimedia, listas de reproducción, como música, películas, video, programas y podcast, los cuales se pueden enviar a la computadora o a un dispositivo.

AnyTrans para iOS cuenta con dos útiles apartados de respaldo y restauración, uno destinado a realizar respaldos del equipo pero el otro está destinado a redes sociales.

En el “Gestor de Backup”, se realiza una copia completa de seguridad de todo el dispositivo, mientras que, si se desea hacerlo por partes o solo de las partes faltantes, se puede emplear el Backup Incremental. Con un botón igual se puede hacer una restauración de datos. Lo mejor es tener seleccionado la copia de seguridad de forma automática. Si se desea se puede añadir una contraseña para que solo el dueño del equipo tenga el acceso a los respaldos.

Otra de las funciones es el “Respaldo de apps sociales”, en este caso, el acceso se concreta a Line, WhatsApp y Viper, ya sea para que esos contenidos pasen de un teléfono a otro, o a la computadora. También permite ver el historial de los mismos. Todo o que hay que hacer es seleccionar la app de interés y esperar que el programa haga su trabajo. Eso si, no se puede desconectar el iPad de la PC ni acceder a alguna otra parte del programa en ninguno de los dos.

La parte que más me ha llamado la atención de AnyTrans para iOS es sin duda la de las utilidades. Este tipo de funciones por lo general requieren de programas externos; aquí no. Es fácil descargar contenidos multimedia en la pestaña “Descargador de multimedia”, con solo escribir en el buscador el contenido que se desea para que, al aparecer las opciones, solo se baje el contenido en el formato y calidad deseada. Incluye herramientas como borrar, zoom, favoritos, girar, recortar, buscar, editar y crear, compartir e imprimir, prácticamente cualquier contenido que se desee.

Para los usuarios del iPhone, pueden añadir tonos con sus canciones favoritas desde el “Gestor de tono”, en donde se puede arrastrar el contenido o importarlo desde iTunes, iOS o el ordenador. También cuenta con un descargador de apps (no compatible con la App Store de México, pero si con las de España, Japón, China, Alemania y Estados Unidos), que con solo escribir el nombre localiza la app de interés.

El programa permite acceder a los contenidos como si fuera un disco duro, con las bondades de poder agregar, borrar o transferir a todos los contenidos, con tan solo bajar la app “AnyTrans”, en la App Store.

Sin duda, este programa es una excelente opción no solo como regalo navideño, sino de reyes y en cualquier época del año. Por ahora cuenta con la promoción del 55%, si lo compartes en sus redes sociales puedes obtener un 5% adicional, quedando la versión para iOS en 27,49€ de los 49,99€ originales.

Esta no es la única promoción, ya que hay una versión para Android con todas estas funciones, a17,99€ de 39,99€, entre otros paquetes que sirven para que tu computadora o tu Mac también tengan sus respaldos y funcionen de forma correcta, eliminando además contenidos no deseados. Sinceramente vale la pena este programa, sobre todo si se te llena tu equipo constantemente y quieres un programa que corra fluidamente y rápida, con la opción de poder adquirir actualizaciones anuales o para más miembros de la familia.