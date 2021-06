Qualcomm ha confirmado que la nueva versión de Wear OS 3.0 desarrollada por Google y Samsung puede instalarse en relojes inteligentes con el chip Snapdragon Wear OS 3.0. De acuerdo con XDA Developers, el fabricante de chips dijo que están trabajando con Google para llevar Wear OS 3.0 a los wearables con Wear 4100 Plus y 4100.

Asimismo, los relojes con chip Wear 3100, 4100 Plus y 4100 serán capaces de correr la nueva versión del sistema operativo. Esta sería una buena noticia para las personas que usan relojes inteligentes Wear OS más antiguos como el Moto 360 de 2019 o el Suunto 7.

Sin embargo, los fabricantes aún no han dejado explícitamente claro que los dispositivos más antiguos como los mencionados anteriormente son elegibles para la nueva actualización de Wear OS.

De hecho, después de que Qualcomm confirmara que los smartwatches más antiguos con Wear 3100 son capaces de correr la tercera versión de Wear OS, Google se ha declarado al respecto y ha dicho que la experiencia del usuario es una prioridad, pero en ningún momento han confirmado la elegibilidad o el cronograma sobre si cualquier reloj Wear OS se actualizará a la nueva versión unificada.

Esto deja claro que no es tan fácil portar Wear OS 3.0 a relojes inteligentes más antiguos. Si bien Google no está diciendo que sea imposible, es posible que los demás fabricantes no quieran hacer todo ese esfuerzo para cumplir con los requisitos técnicos para actualizar los relojes más antiguos.

Con información de XDA Developers