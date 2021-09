Seguramente has escuchado la función “Modo dios” en Windows, pues bien, no es una broma, esta característica realmente existe, y sirve para tener acceso a más de 200 herramientas administrativas y configuraciones reunidas en una sola carpeta con el único objetivo de no tener que buscar cada una de las funciones del sistema individualmente.

Esta carpeta te da acceso a tareas cotidianas donde podrás agregar y eliminar programas y cuentas de usuario, pero también es posible crear y formatear particiones del disco duro, así como crear puntos de restauración del sistema, personalizar la apariencia, solucionar problemas comunes del ordenador, entre otras funciones.

El modo dios no es nada nuevo en el ecosistema de Microsoft, de hecho, es una característica que está presente desde el lanzamiento de Windows Vista y que muestra la mayoría de las opciones que incluye se encuentran en las distintas secciones del Panel de Control. Por otro lado, el God Mode no es exclusivo de Windows 10, sino también está disponible en la última versión beta de Windows y posteriormente en la versión estable.

Cómo habilitar el modo dios en Windows 11 y Windows 10

Hacer clic derecho en un espacio del escritorio de Windows y crear una carpeta nueva. Seleccionar la carpeta creada y presionar la tecla F2 y después renombrarla como: GodMode. {ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} Una vez realizado el cambio de nombre la carpeta cambiará a un icono del Panel de control. Ahora haz doble clic en dicha carpeta para entrar el Modo Dios. Dentro de la carpeta Modo Dios se encontrará una lista de más de 200 herramientas y configuraciones de Windows, organizadas alfabéticamente. Para acceder a una herramienta solo debes hacer clic con el botón derecho y seleccionar abrir.

Con esta carpeta que da acceso al Modo Dios en Windows podrás acceder a las diversas opciones que también se encuentran en el Panel de Control, en pocas palabras, tienes todas las funciones reunidas en una carpeta. En todo caso que decidas ya no tener el Modo Dios, simplemente haces clic con el botón derecho en la carpeta creada y eliminar.