Los rumores sobre el Surface Duo 2 son cada vez más frecuentes. La segunda generación del smartphone plegable de Microsoft parece estar listo y podría ser anunciado a finales de este mes. La compañía de Redmond acaba de confirmar que celebrará un evento la última semana de septiembre donde se espera el anuncio oficial del nuevo Surface Duo.

Microsoft ha revelado que el próximo 22 de septiembre llevará a cabo un evento virtual, pero no dijo que presentará, aunque todo apunta a que veremos la segunda generación del plegable Surface Duo.

You’re invited.

Learn more about the #MicrosoftEvent: https://t.co/tpK3TB8Xxb

— Microsoft (@Microsoft) September 1, 2021