Copilot de Microsoft evoluciona: voz amigable y análisis web inteligente

Microsoft ha actualizado su asistente de inteligencia artificial para los usuarios, conocido como Copilot, dotándolo de una voz más amigable en su última versión. Además, el chatbot ahora es capaz de analizar páginas web mientras los usuarios navegan por internet.

Según Mustafa Suleyman, director ejecutivo de Microsoft AI, un equipo diverso de directores creativos, que incluye psicólogos, novelistas y comediantes, está trabajando en pulir el tono y estilo de Copilot para hacerlo más distintivo. Así lo expresó en una entrevista con Reuters.

En una demostración de la actualización, un usuario preguntó qué regalo comprar para la inauguración de una casa para un amigo que no bebía vino. Tras un intercambio de ideas, Copilot respondió en voz alta: “Los aceites de oliva italianos están de moda ahora mismo. Los de la Toscana son mis favoritos, súper picantes.”

Este lanzamiento, que comienza el martes, es uno de los primeros liderados por Suleyman desde la creación de su división en marzo, la cual está enfocada en productos para el consumidor e investigación tecnológica.

Aunque Microsoft es reconocido principalmente por su software empresarial, la compañía ha tenido un camino más complicado en el ámbito del consumo. Por ejemplo, su motor de búsqueda Bing aún está muy por detrás de Google.

Today we’re launching our new Copilot experience. I truly believe we can deliver a calmer, more helpful and supportive era of technology, with a Copilot that is now more intuitive, more personalized, and secure. Learn more, download, and enjoy.

— Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) October 1, 2024