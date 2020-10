Hoy durante el evento de Acer en línea denominado Connected AcerNext, presentó varios dispositivos, entre esos la renovación de la línea de Chromebooks que usan el procesador Snapdragon 7c de Qualcomm, pero no vino sola, ya que también se presentó la versión empresarial, más la Chromebox CXI4 y como accesorio, al smart speaker, el Acer Halo.

Todas las Chromebooks presentan diseños ultraportátiles y velocidades rápidas, desempeño óptimo, batería de larga duración y conectividad 4G opcional.

Chromebook Spin 513

La Acer Chromebook Spin 513 usa procesador Snapdragon 7c con 8 núcleos Qualcomm Kryo 468, el cual mejora la multitarea y respuesta. En gráficos viene con el Adreno 618. La batería tiene una duración de 14 horas. El 4G es opcional. Su diseño ultraportátil está hecho de aluminio, con cubierta Gorilla Glass. El borde es delgado.

La pantalla de 13.3 pulgadas FHD IPS posee una relación de aspecto del 78%. Pesa 1.2 Kg y mide 15.55 en la parte más delgada. Cuenta con teclado retroiluminado opcional. La bisagra es de 360 grados, lo que le permite su uso en cuatro modos: tableta, pantalla, el tradicional y en forma de tienda. Incluye dos micrófonos. En conectividad posee 802.11ac Wi-Fi with 2×2 MIMO. En puertos incluye dos USB Tipo C con soporte para USB 3.2 Gen 1 (de hasta 5 Gbps), DisplayPort por USB-C y carga USB. También incluye un puerto USB 3.2 Tipo A y Bluetooth 5.0. En almacenamiento posee memoria RAM de 8 Gb y 128 GB en almacenamiento. También hay una versión empresarial con características especiales para los administradores de IT.

La Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H) saldrá a la venta en Estados Unidos en febrero de 2021 a $399.99 USD y en EMEA en enero de 2021, desde 429 euros. La versión empresarial costará desde $699.99 USD y 699 euros respectivamente.

Chromebox CXI4

Un equipo compacto es bienvenido en varias partes y eso es lo que se logra con la Acer Chromebox CXI4 con Chrome OS, y de la cual también se ofrece en versión empresarial . Emplea el procesador Intel i7 e décima generación . Posee cinco puertos USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Tipo C y dos HDMI. Incluye Wi-Fi 6 (802.11ax) y RJ45.

La Acer Chromebox CXI4 se venderá en Estados Unidos en el primer trimestre de 2021 desde $259.99 USD y en EMEA desde 569 euros. La versión empresarial costará $409.99 USD y 639 euros respectivamente. Se puede montar en cualquier monitor con un kit Vesa.

Halo Smart Speaker

La nueva bocina inteligente de Acer, la Halo Smart speaker es un dispositivo personalizable, que permite usarlo en todos lados de la casa u oficina, debido a su tamaño portátil en todos lados con un diseño moderno que combina con todos los estilos. Cuenta con efectos de luz RGB, para sincronizar con la música. Es compatible con Google Assistant para ejecutar comandos y sonido DTS, que se expande gracias a su diseño a 360 grados.

Se cuenta con una pantalla LED opcional para ver la hora o el clima y que a futuro mostrará mensajes o imágenes. Cuenta con dos micrófonos omnidireccionales para diferenciar entre voz y ruidos más un botón para silenciarlos. Estará disponible en el primer trimestre de 2021 a un precio de $109 USD en Estados Unidos y en EMEA en diciembre desde 119 euros.

Todos estos lanzamientos tienen acceso a las apps de Android desde Google Play.