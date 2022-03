Por más extraño que parezca todavía hay millones de personas que usan una computadora con un sistema operativo Windows obsoleto, como Windows 7 o Windows 8, sistemas que se han quedado sin soporte oficial, por lo que tendrás que dar el siguiente paso y actualizar a la versión más reciente de Windows lo antes posible, ya que de lo contrario podrías salir perjudicado al poner en riesgo la seguridad de tu computadora.

Ante esta situación, tienes la opción de adquirir una licencia de Windows 10, la cual puedes adquirir desde la Microsoft Store, pero su precio elevado quizás salga de tu presupuesto. No obstante, tenemos una alternativa que te hará ahorrar algunos pesos, pues puedes adquirir una licencia de Windows 10 Pro completamente legal y original en GVGMall. Esta tienda ofrece numerosos descuentos y promociones, por lo que puedes obtener tu versión de Windows al mejor precio y con el 25 por ciento de descuento haciendo uso del código PM20. Por lo que pagarás menos por una licencia legal, así quedan los precios

Si bien comprar una licencia de Windows 10 Pro no es nada barato, por fortuna hay sitios o tiendas especializadas disponibles en el mercado, como GVGMall, que ofrecen estas versiones de Windows a precios bajos, adicionalmente se ofertan con promociones y descuentos que hacen que el sistema operativo nos salga a precio de locura y que no vamos a encontrar en ningún otro lado. Este sitio web es probablemente el mejor en su tipo, ya que no solo venden licencias de Windows, sino que también la paquetería Office en su edición 2019 y 2021, así como otros programas para computadora e incluso juegos de PC.

Es importante mencionar que al adquirir una licencia original de Windows 10 Pro en GVGMall a precio reducido tendrás acceso a todas las funcionalidades del sistema operativo de Microsoft, cosa que no obtendrás con una licencia pirata. Esto significa que recibirás actualizaciones importantes y de seguridad, tendrás un equipo con mayor rendimiento y estabilidad, además de que estarás protegido de virus y programas no deseados.

GVGMall también ofrece una combinación de licencia de Windows 10 y Office, de manera que si aprovechas el bundle al final acabarás pagando menos dinero que al comprar cada artículo por separado. No hay discusión, este sitio tiene una gran cantidad de licencias digitales disponibles para todos los usuarios, disponibles al precio más competitivo del mercado, por lo que es una buena opción para comprar Windows 10 Pro y así mantener tu computadora actualizada, y lo mejor que con una licencia legal y cien por ciento original.