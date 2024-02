¿Problemas con Windows? Desinstala cuanto antes esta actualización

Usuarios de Windows 10 y 11 están experimentando dificultades en sus computadoras luego de implementar la más reciente actualización del sistema operativo.

Graves errores en última actualización

Los inconvenientes primordialmente comprometen el desempeño de la barra de tareas y el explorador de archivos, llegando en algunos casos a impedir completamente el acceso a estas funciones vitales.

En los foros oficiales de Windows y en la plataforma Reddit, los usuarios están compartiendo sus experiencias respecto a la problemática que ha surgido con la última actualización lanzada en febrero de 2024. Se han reportado contratiempos durante el proceso de instalación, llevando a muchos a revertir la actualización para preservar la funcionalidad de sus dispositivos.

Los problemas detectados en Windows 10 y 11 se manifiestan a través de la actualización identificada como KB5034763 para Windows 10 y KB5034765 para Windows 11, ambas lanzadas en febrero de este año.

Problemas con barra de tareas y explorador de archivos

Una vez descargada, los usuarios experimentaron fallos principalmente en la barra de tareas. Se observó la ausencia de íconos clave para la configuración de Wifi, Bluetooth o sonido, lo que limitó el acceso a estas funciones a través de atajos de teclado.

Sin embargo, algunos usuarios informaron que la barra de tareas no se mostró en absoluto, lo que provocó problemas más graves como la imposibilidad de ingresar el PIN de inicio de sesión.

Se ha informado de otro error que surge al abrir el Explorador de Archivos. Un mensaje de advertencia indica un error de memoria del sistema, el cual no ofrece ningún procedimiento para solucionarlo. En consecuencia, los usuarios se ven obligados a reiniciar el explorador, lo que resulta en la desaparición de la barra de tareas.

Desinstala esta actualización cuanto antes

No obstante, la problemática no se detiene aquí. Usuarios de Windows 11 han señalado que muchos no logran instalar la actualización, ya que se presentan tres errores que interrumpen el proceso.

En estos momentos, Microsoft está plenamente informado sobre la situación, por lo que es probable que en los próximos días se lance un parche destinado a resolver todos estos problemas y así permitir un despliegue normal de la actualización.

Mientras tanto, la recomendación para aquellos que han instalado la última versión es desinstalar la actualización KB5034765 desde la opción de Windows Update y reiniciar el ordenador. De esta manera, el dispositivo regresará a un estado de funcionamiento óptimo, a la espera de que Microsoft solucione el inconveniente y lance una versión estable.