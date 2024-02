Microsoft restringirá aún más la instalación de Windows 11, eliminarán bypass

La llegada de Windows 11 generó controversia debido a sus exigencias de hardware, ya que no todos los ordenadores existentes son compatibles con este nuevo sistema operativo. Se establecieron una serie de requisitos que un PC debe cumplir para poder descargar e instalar la última versión de Windows.

A pesar de estas restricciones, la comunidad de usuarios ha descubierto diversas maneras de eludir los requisitos mínimos de Windows 11. Como resultado, muchos están utilizando el sistema en computadoras que en teoría no son compatibles con él.

A Microsoft no le agrada esta situación, principalmente porque muchas de las características de Windows 11 podrían no operar correctamente en esos dispositivos, lo que podría ocasionar problemas en el futuro. Para prevenir estos inconvenientes, la empresa está considerando implementar cambios significativos.

Según lo descubierto por varios ingenieros, Microsoft planea introducir diversas modificaciones en la compatibilidad con la arquitectura del conjunto de instrucciones del CPU.

Este cambio podría determinar la viabilidad de ejecutar Windows 11 24H2 en sistemas más antiguos.

En esencia, Microsoft está considerando hacer que la instrucción “POPCNT” sea un requisito indispensable para la instalación de Windows 11 24H2. De esta manera, los ordenadores más antiguos que carezcan de esta instrucción no podrían instalar el sistema operativo.

Con esta medida, Microsoft pretende dificultar el funcionamiento de las herramientas que facilitan la instalación de Windows 11 en equipos no compatibles.

So HUGE discovery found in Windows 11 Version 24H2, since build 25905.

A CPU with the instruction “POPCNT” IS NOW REQUIRED!

There are various system files requiring the POPCNT CPU instruction, from the Windows 11 kernel to the USB XHCI drivers.

Without POPCNT, it doesn’t boot! pic.twitter.com/vCWYvzfu6k

— Bob Pony (@TheBobPony) February 11, 2024