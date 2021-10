Instala Windows 11 con Rufus en PC no compatible

Una de las trabas más importantes que han tenido los usuarios para actualizar sus ordenadores a Windows 11 es que no cumplen los requisitos mínimos que pide el sistema, que es contar con Secure Boot, una determinada cantidad de memoria RAM y el TPM 2.0.

Afortunadamente, Rufus, una de las herramientas más famosas de Windows para crear discos de arranque USB, nos la pone más fácil que nunca, pues permite actualizar al nuevo Windows eliminando los requisitos previamente mencionados.

Los desarrolladores han lanzado Rufus 3.16, una versión beta que ya está disponible para todos los usuarios, que se puede descargar desde su página de GitHub, y la cual se ha añadido soporte para una instalación extendida de Windows 11.

Este programa lo que hace es ofrecer una opción para deshabilitar los requisitos de 8 GB de RAM, el TPM 2.0 y Secure Boot automáticamente al crear un disco de arranque USB con el sistema operativo.

Cómo instalar Windows 11 en PC con Rufus

El procedimiento es bastante sencillo. Solo basta con descargar el ISO de Windows 11, conectar una USB en el ordenador y ejecutar Rufus como cualquier otro programa, es decir, no hay que hacer nada en especial.

Una vez hecho lo anterior, cuando hayas seleccionado la imagen ISO, justo debajo figurará otra opción llamada Extended Windows 11 Installation (no TPM) /no Secure Boot/8GB -RAM), que sirve para saltarse los requisitos que pide Windows 11. Un proceso que permite tener lo nuevo de Microsoft en un PC que técnicamente no puede correr dicho sistema, todo de manera legal.