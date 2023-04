La nueva consola portátil ROG Ally de ASUS Rrepublic of Gamers ha sido anunciada el 1ero de Abril, día en que en Estados Unidos se festeja el “Día de los Inocentes” (April Fool´s Day), lo que ha llevado a algunos a pensar que se trataba de una mera broma. Sin embargo, el dispositivo es real y se posiciona como un competidor directo del SteamDeck de Valve, aunque todavía no se ha anunciado una fecha de lanzamiento.

El ROG Ally está equipado con un procesador basado en la arquitectura Zen 4 de AMD, lo que le permite ejecutar pesados videojuegos de Windows. Además, según ASUS, su objetivo es brindar el “rendimiento de una PC Gamer” en cualquier lugar en donde se encuentre el usuario. Aunque no se ha anunciado un precio oficial, se han filtrado algunos detalles y es que, el ROG Ally también podría ser un competidor interesante para el Nintendo Switch, a pesar de que la consola de Nintendo sigue teniendo juegos exclusivos como su principal atractivo.

La consola ROG Ally de ASUS funcionará con el sistema operativo Windows y contará con la “APU Ryzen más rápida” de AMD. Además, presentará una pantalla Full-HD de alta calidad que ofrece un buen desempeño incluso bajo condiciones de luz solar directa y que cuenta con una tasa de refresco de 120Hz.

Además de sus impresionantes especificaciones de hardware, el ROG Ally de ASUS viene con una amplia variedad de características y funciones adicionales. Los altavoces incorporados, el lector de huellas dactilares y la ranura para tarjeta SD son solo algunas de las características que hacen de este dispositivo una excelente opción para aquellos que buscan una computadora portátil de alto rendimiento.

Pero eso no es todo: el ROG Ally también se puede conectar a una tarjeta de video externa, como la GeForce RTX 4090 de NVIDIA, lo que aumenta aún más su potencia gráfica. Además, el dispositivo promete un sistema de enfriamiento potente y silencioso, lo que significa que podrás disfrutar de tus juegos y aplicaciones más exigentes sin tener que preocuparte por el sobrecalentamiento.

El software propietario de ASUS también te permitirá acceder a diferentes tipos de configuraciones y ajustes personalizados. Al igual que la Steam Deck, el ROG Ally podrá conectarse a otras pantallas, pero también admitirá el sistema ROG XG Mobile eGPU, un sistema para conectar una tarjeta gráfica externa que ya es compatible con varias laptops gamer de ASUS. Esto aumentará significativamente sus capacidades gráficas en cualquier configuración portátil.

El anuncio sorpresa de ROG ALLY por parte de la división gamer de ASUS ROG (Republic of Gamers) el pasado 1 de abril, dejó a muchos usuarios de las redes sociales con ciertas dudas y especulaciones. Sin previo aviso, el dispositivo fue anunciado como “próximamente“, lo que llevó a algunos a preguntarse si se trataba de una broma de “April Fool´s Day“.

It’s real!

Stay tuned for more ?

Want to know when pre-orders start?

?https://t.co/ljc2GNN0UU#ROG #ROGALLY #PlayALLYourGames pic.twitter.com/IG6vDtgTag

— ROG Global (@ASUS_ROG) April 3, 2023