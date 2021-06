Hasta ahora sin importar si se usa Android o iOS, para acceder a Clubhouse se necesita recibir una invitación. Afortunadamente, a partir del verano se terminará.

Clubhouse ya está disponible en Android, pero la limitante sigue siendo el sistema por invitación para acceder a esta app. El domingo en una reunión se dio a conocer que debido a la gran cantidad de descargas en la Play Store, en este sistema considerará eliminarlo, ya que no lo pueden usar aún los usuarios.

? Town Hall Highlights 5/30 ?

? Getting closer to feature parity for our 2m+ Android users every day

? Heading for general release sometime this summer! That means the next few updates will be about discovery, notifications, and less visible but very crucial improvements

— Clubhouse (@Clubhouse) May 30, 2021