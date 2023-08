Así puedes ganar dinero en la plataforma X de Elon Musk

X, antes reconocida como Twitter, ha lanzado oficialmente su anticipado programa de participación en ingresos publicitarios, ofreciendo esta oportunidad a creadores de todo el mundo. Ahora, si cumples con los requisitos establecidos, tendrás la posibilidad de generar ingresos significativos a través de esta plataforma.

A comienzos de julio, la plataforma ya había implementado la compartición de ingresos entre un grupo selecto de creadores verificados, en un movimiento estratégico destinado a conservar el talento dentro de su comunidad.

Pero la empresa ha ampliado su programa de reparto de ganancias, extendiéndolo a creadores elegibles en todas las regiones del planeta. Esta expansión busca no solo enriquecer a los creadores, sino también fomentar la diversidad y la inclusión en la plataforma.

La meta es distribuir la suma inicial de 5 millones de dólares en la primera fase de remuneraciones a los creadores. Sin embargo, algunos de los pioneros en este programa ya han experimentado los primeros flujos de dinero, con pagos que han oscilado entre cifras de cinco y seis dígitos.

Para tener la elegibilidad y poder formar parte de este novedoso plan de participación en ingresos publicitarios de X, los usuarios deben suscribirse a la suscripción Blue y cumplir con ciertos requisitos.

Estos incluyen haber acumulado al menos 15 millones de impresiones en sus publicaciones durante los tres meses previos, además de contar con una base de al menos 500 seguidores.

El ahora renombrado Twitter ha puesto en marcha una estrategia para capitalizar los anuncios insertados en respuestas a las publicaciones de los creadores. Esta iniciativa busca incentivar a los creadores a compartir contenido que promueva conversaciones significativas.

Today is the day: Ads Revenue Sharing is now live for eligible creators globally.

Set up payouts from within Monetization to get paid for posting.

We want X to be the best place on the internet to earn a living as a creator and this is our first step in rewarding you for your…

— X (@X) July 28, 2023