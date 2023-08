Con el auge de las IA generativas, surge la incertidumbre sobre la autenticidad de las imágenes, planteándonos constantemente si son reales o generadas artificialmente, ya sea de forma parcial o completa.

Meta ha dado un paso adelante al abordar este problema, introduciendo una nueva etiqueta en Instagram que permitirá identificar si una imagen ha sido creada por una IA. De esta manera, los usuarios podrán tener una mayor transparencia y certeza al interactuar con el contenido visual en la plataforma.

Según lo compartido por el usuario de Twitter Alessandro Paluzzi, Instagram ha implementado notificaciones para informar a los usuarios cuando un contenido es auténtico y proviene de origen humano, en contraposición a aquellos generados por una IA.

Gracias a esta nueva función, los usuarios de la plataforma podrán tener una certeza absoluta sobre si un contenido ha sido creado de manera automática o si ha sido producido por el esfuerzo humano.

#Instagram is working to label the contents created or modified by #AI in order to be identified more easily ? pic.twitter.com/bHvvYuDpQr

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 30, 2023