Llamadas y videollamadas llegarán pronto a X (Twitter)

Una función poco esperada llegará a X (Twitter), se trata de la incorporación de videollamadas, esta información fue confirmada por Linda Yaccarino, la CEO de la empresa, esto le brindará un plus a la plataforma para atraer más usuarios.

Linda Yaccarino confirmó mediante su cuenta en X que muy pronto la función de videollamadas se activará para los usuarios de esta plataforma, lo mejor de esto es que, se podrán hacer este tipo de llamadas con personas que no tengan tu número telefónico.

Ya se había hablado de esta función desde mayo gracias a Elon Musk, sin embargo, parecía haber quedado en el olvido, pero este anuncio nos deja claro que la empresa se encontraba trabajando en esta función para incorporarla lo antes posible a su plataforma.

La información oficial fue revelada después de que una empleada de la empresa publicara un enigmático mensaje esta semana. “Acabo de realizar una llamada en X”, tuiteó la diseñadora Andrea Conway, acompañando el mensaje con varios emojis de explosiones, sugiriendo así que la función sería altamente innovadora.

just called someone on X ????

— Andrea Conway (@ehikian) August 9, 2023