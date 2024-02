¿Migrar de líneas telefónicas a redes sociales? Elon Musk lo hará con X

El visionario tecnológico Elon Musk, reconocido por su papel destacado en la innovación y el cambio disruptivo, ha hecho un anuncio de gran relevancia en el ámbito de las telecomunicaciones, con posibles implicaciones significativas tanto a nivel personal como profesional.

Musk ha revelado su decisión de abandonar el uso convencional de su número telefónico y, en su lugar, optar por la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) como su canal exclusivo para enviar mensajes de texto, así como para realizar llamadas de audio y video. Este movimiento podría trazar un nuevo camino en la manera en que las personas se comunican en la era digital.

El propio Elon Musk realizó este anuncio a través de un mensaje en la plataforma el viernes 9 de febrero, lo cual representa un cambio significativo en la dinámica de la comunicación virtual desde la aparición de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería.

Desde que asumió el control de la plataforma X, Musk ha introducido una serie de innovaciones con el objetivo de convertirla en una herramienta multifuncional capaz de rivalizar e incluso superar a las aplicaciones de mensajería y comunicación más populares.

In a few months, I will discontinue my phone number and only use X for texts and audio/video calls

— Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2024