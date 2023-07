Elon Musk tomó la decisión de implementar una restricción en la cantidad de tweets que los usuarios pueden leer diariamente. En un esfuerzo por controlar el flujo de información, se limitará la cantidad de tweets que se podrán leer a menos que cuentes con una suscripción a Twitter Blue.

Pagar suscripción para consumir más contenido

Los usuarios que opten por Twitter Blue, el servicio de suscripción de la plataforma, podrán disfrutar de una notable ventaja al poder acceder a 10 veces más tweets en comparación con los usuarios gratuitos. Esta medida forma parte de los continuos cambios que Twitter implementa para ofrecer opciones adicionales a sus usuarios de pago.

Los usuarios de esta popular red social están enfrentando dificultades que les impiden acceder a los mensajes publicados por las personas que siguen en su línea de tiempo, así como actualizar su página de inicio.

Sin embargo, las perspectivas de una pronta solución son escasas, ya que Elon Musk ha confirmado que la limitación en el número de tweets que los usuarios pueden leer es una nueva función permanente. Esta noticia deja en claro que los cambios implementados están aquí para quedarse, generando incertidumbre entre los usuarios respecto al futuro de la plataforma.

Restricción de tweets al día

El magnate ha utilizado la plataforma de Twitter para comunicar una nueva política que limitará la cantidad de tweets que los usuarios gratuitos podrán leer a partir de hoy. Para las cuentas existentes, se establece un límite de 600 tweets diarios, mientras que las cuentas nuevas enfrentarán una restricción más estricta de 300 tweets.

Aquellos que opten por pagar Twitter Blue, el servicio de suscripción de la plataforma, disfrutarán de la posibilidad de leer hasta 6000 tweets al día. Musk ha explicado que esta medida tiene como objetivo combatir “la extracción y el abuso de datos de la plataforma”, un problema con el que la compañía ha estado lidiando durante algún tiempo.

La comunidad de usuarios de Twitter ha manifestado rápidamente su descontento, ya que la mayoría se encuentra con la limitación de leer su línea de tiempo, mostrando constantemente el mensaje de “Cuota de límite excedida”, que sugiere esperar unos minutos para volver a intentarlo.

Muchos cuestionan las nuevas medidas

Además, el descontento ha ido en aumento debido a las decisiones tomadas por el CEO de la compañía, que parecen ir en detrimento de los usuarios. Estas decisiones incluyen la eliminación de la verificación de identidad gratuita y la apertura a la propagación del lenguaje que incita al odio.

Sin embargo, Musk no ha proporcionado una explicación clara sobre cómo Twitter cuenta y define el número de tweets leídos. ¿Se considera cada tweet que aparece al hacer scroll? ¿O solo aquellos en los que se hace clic?

Hasta este momento parece que la limitación solo afecta a la aplicación móvil, ya que no se han experimentado problemas al acceder a través de la versión de escritorio. Además, parece que las listas de Twitter pueden ser una forma de sortear parcialmente este problema, ya que parece que los tweets incluidos en las listas no se contabilizan como “tweets leídos”.

Lo que está claro es que esta limitación afecta no solo a aquellos usuarios que no pueden leer los tweets, sino también a los creadores de contenido, cuyo alcance se verá aún más restringido. Incluso aquellos que actualmente pagan por el servicio de verificación de Twitter Blue se verán afectados por esta restricción, ya que no podrán llegar a todos los usuarios que los siguen en la actualidad.