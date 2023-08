Elon Musk y su equipo siguen destacándose en la industria, ya que en lugar de seguir la tendencia de sus competidores y replicar características existentes en Twitter, se están enfocando en llevar la aplicación un paso más allá de ser simplemente una red social.

Mientras otros luchan por emular lo que Twitter ya ofrece, Musk está dedicando esfuerzos a diseñar nuevas funciones y experiencias innovadoras que trascienden los límites tradicionales de una plataforma de redes sociales.

La transición de Twitter a X está en marcha gradualmente. Ahora no solo se trata de cambiar el dominio a X.com o de que el magnate esté creando un mundo virtual bajo esta marca, sino que la propia aplicación se está adaptando y preparando para esta transformación.

Desde el inicio de la adquisición de la red social, Musk dejó en claro que tenía planes ambiciosos para convertirla en la pieza central de su proyecto de la “super app”, dado que esta adquisición fue una elección forzada en el camino hacia su visión.

Incluso el emblemático y reconocible logo del pajarito de Twitter ha sido reemplazado por esta nueva letra, marcando así un cambio significativo en el rumbo de la plataforma.

El objetivo central de este proyecto es crear una plataforma que te permita realizar cualquier tarea o actividad en internet sin tener que salir de ella, similar a una versión avanzada de Google con acceso a todas las funciones de tu smartphone.

Para lograr esto, se están introduciendo de manera progresiva novedades y, en el caso más reciente que hemos descubierto, se trata de un apartado dentro de la propia app que facilita la búsqueda de empleo.

#Twitter will let verified organizations import all of their jobs to Twitter by connecting a supported ATS or XML feed! ?

“Connect a supported Applicant Tracking System or XML feed to add your jobs to Twitter in minutes.” pic.twitter.com/TSVRdAoj3h

— Nima Owji (@nima_owji) July 20, 2023