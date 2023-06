No podrías enviar mensajes a cuentas que no te siguen.

A pesar de que Twitter sigue siendo una aplicación gratuita, Elon Musk persiste en sus esfuerzos por monetizar la red social. Cada semana, lanza nuevas funciones o prohíbe ciertas prácticas con la intención de impulsar a los usuarios a optar por la versión de pago, Twitter Blue.

Ventajas de Twitter Blue

Esta versión de pago tiene un costo mensual de entre $145 y $200 pesos y ofrece varias ventajas, como la capacidad de editar tus tweets o recibir el anhelado distintivo de verificación azul. Sin embargo, la gran mayoría de los usuarios no están dispuestos a pagar una suscripción por una aplicación que hasta hace poco más de un año era totalmente gratuita.

El pasado lunes, Musk anunció que se realizarían una serie de cambios en la aplicación durante esta semana, en respuesta a un usuario que se quejaba de la cantidad de mensajes directos (MD) recibidos, los cuales habían sido enviados por bots.

Musk se encuentra particularmente molesto por este tema, ya que incluso antes de adquirir la aplicación, ya mostraba preocupación por el crecimiento de las máquinas que utilizan Twitter. Como parte de su guerra declarada contra los bots, el ahora ex CEO de la red social insinuó que limitarían la capacidad de enviar mensajes directos (MD) a personas o perfiles que no te siguen.

Limitación de funciones para mensajes directos

Como he mencionado en numerosas ocasiones, cada vez es más difícil distinguir entre los bots de inteligencia artificial. Pronto será imposible. Las únicas ‘redes sociales’ que sobrevivirán serán aquellas que requieran verificación. El sistema de pago es un medio de verificación que aumenta el costo de los bots en un factor de 10,000.

Esto implica que cuando se implemente esta función, como Musk mencionó para esta semana, los usuarios que no paguen por Twitter no podrán enviar mensajes a personas que no les siguen, y viceversa. Si bien esto tiene su lado positivo, ya que dejarás de recibir spam de bots o ser acosado por mensajes directos de personas desconocidas, también existen aspectos negativos a considerar.

Por ejemplo, esto dificultará la labor de muchos periodistas al no poder interactuar con personas que no siguen, lo cual también imposibilitará tener conversaciones privadas con celebridades a través de Twitter.

En realidad, esta función de bloquear mensajes de personas no seguidoras ha estado disponible durante varios años, pero ahora Twitter la convertirá en una obligación.

Inicialmente, parecía que el cambio de CEO reduciría el impulso de hacer que todos los usuarios se pasen a Twitter Blue. Sin embargo, estábamos equivocados, ya que para poder participar en esta “plaza de la comunidad global”, como lo describe Musk, se requiere realizar un pago. Además, también circula el rumor de que se limitará el número de mensajes directos que se pueden enviar al día si no se paga.