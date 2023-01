Las universidades estatales no podrán usar la red social

Son cada vez más frecuentes las prohibiciones de la red social de vídeos cortos TikTok, mientras la Unión Europea puede bloquear el servicio, las universidades públicas de los Estados Unidos han tomado la decisión de prohibir el uso de TikTok.

La Universidad Estatal de Texas y la Universidad Texas A&M son las dos instituciones más recientes en tomar medidas contra la aplicación, propiedad de la empresa china ByteDance. Varios gobernadores han ordenado prohibir TikTok en universidades estatales de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Oklahoma, Dakota del Sur y Texas.

Estas universidades han tomado medidas para limitar el acceso a la aplicación, bloqueándola de las redes Wi-Fi y dispositivos móviles propiedad de las universidades.

Un portavoz de Texas A&M confirmó al Texas Tribune que los estudiantes, profesores, personas y visitantes no podrán usar la aplicación cuando estén conectados a la red de A&M. Por otro lado, como se describe en la directiva del gobernador, TikTok recopila grandes cantidades de datos de los dispositivos de los usuarios, incluido cuándo, dónde y cómo realizan actividades en línea.

Las universidades estatales están tomando estas medidas para eliminar los riesgos para la información contenida en la red de la universidad y para la infraestructura crítica. Hasta el momento, ByteDance no se ha pronunciado al respecto.