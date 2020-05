YouTube por fin agrega capítulos a los vídeos largos

Muchas veces vemos un video que tarda mucho y solo una parte nos interesa ver. Tenemos que estar adelantando y retrocediendo para ver la parte que nos importa. Algunos creadores de contenido indican los tiempos de cada parte. Afortunadamente YouTube ha liberado la inserción de tiempos para facilitar ver la parte deseada.

Esta nueva función permitirá saltarse explicaciones técnicas e ir directamente a la parte de pruebas en análisis de equipos o en el videos de belleza ver los swatches o la opinión de un producto de maquillaje sin tener que ver desde el inicio el video, por lo que es ideal en videos que son muy largos.

Los capítulos dividen el contenido de los videos. El autor debe poner marcas de tiempo en la descripción, para separar cada parte y que esta sea visible para el reproductor. El mínimo que se puede insertar es tres secciones con duración de al menos 10 segundos.

0:00 We heard you and added Video Chapters.

0:30 You liked it.

1:00 Now it’s official: Video Chapters are here to stay.

1:30 Creators, try Chapters by adding timestamps starting at 0:00 to your video description. Viewers, scrub to find exactly what you’re looking for.

2:00 Enjoy! pic.twitter.com/bIHGsGVmyW

— YouTube (@YouTube) May 28, 2020