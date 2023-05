Durante la YouTube Brandcast 2023, se han anunciado modificaciones en la forma en que se presentan los anuncios en la plataforma. Uno de los cambios importantes es la transición de dos anuncios de 15 segundos a uno solo de 30 segundos.

Cambios en anuncios para YouTube

Además, se introducirá publicidad cuando se pausen vídeos en televisores, abarcando tanto Android TV como otras marcas de televisores. Estas actualizaciones buscan mejorar la experiencia publicitaria y brindar un mejor equilibrio entre el contenido y los anuncios en YouTube.

Es indiscutible que la publicidad juega un papel fundamental como fuente de ingresos en plataformas como YouTube. Por tanto, no resulta sorprendente que se realicen cambios periódicos, aunque no siempre sean del agrado de todos.

Hace algunos meses, se experimentó con la posibilidad de incluir hasta 10 anuncios por vídeo, aunque finalmente esta medida parece que no se implementará de manera generalizada. No obstante, existen otros cambios confirmados que se irán introduciendo en los próximos meses en la plataforma.

Específicamente, estos cambios se enfocan en la experiencia de uso de YouTube en televisores, abarcando tanto Android TV como Google TV. Estas actualizaciones van desde la inclusión de anuncios visuales al pausar un vídeo hasta la sustitución de anuncios breves por otros de mayor duración.

Principales afectados Android TV y Google TV

En primer lugar, para los consumidores. Experimentarán menos interrupciones en sus reproducciones, aunque los anuncios serán más largos. En cuanto a los anunciantes, se reducirán las oportunidades, ya que en lugar de dos anuncios tendrán solo uno.

Sin embargo, esto no debería traducirse en una pérdida de monetización para YouTube, sino todo lo contrario, ya que lógicamente se espera que se pueda cobrar más por un anuncio largo que por dos cortos. No obstante, no se han proporcionado detalles específicos sobre este tema, ni tampoco sobre el impacto económico que esto tendrá en los creadores de contenido.

Sin lugar a duda, uno de los cambios más relevantes en cuanto a los anuncios es la inclusión de publicidad incluso cuando los vídeos están pausados, como se muestra en la imagen anterior. En este nuevo formato, el contenido del vídeo se ubicará en la parte izquierda, dejando el espacio lateral disponible para el anunciante.

De dos anuncios a uno de 30 segundos

Además, se añadirá un código QR que, al escanearlo, proporcionará más información al consumidor. También se presenta un botón de retroceso, que probablemente permitirá volver a la pantalla de pausa habitual que ya conocemos. Sin embargo, esto no evitará que en pausas posteriores del vídeo aparezcan anuncios en el mismo formato u otros.

El cambio de dos anuncios de 15 segundos a uno solo de 30 se espera que se aplique en YouTube en todas las plataformas, mientras que la publicidad durante las pausas se limitará a los televisores.

Estos cambios se espera que se implementen en los próximos meses, aunque YouTube no ha confirmado fechas ni si serán implementados a nivel global o de manera escalonada, comenzando posiblemente por Estados Unidos. En la YouTube Brandcast 2023 también se mencionó la integración de inteligencia artificial en los anuncios.

Aunque no se proporcionaron muchos detalles, se mencionó el uso de la IA de Google para realizar los recortes necesarios en cada formato de reproducción, así como la creación de un sistema que permita a los anunciantes tener un mejor conocimiento sobre la forma en que los consumidores interactúan.