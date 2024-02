Hackers aseguran tener más de 200GB de información de Epic Games

Steam, conocida como la plataforma líder en la venta de videojuegos para PC, no solo ofrece una extensa biblioteca de juegos digitales, sino que también sirve como un espacio para socializar y jugar con amigos.

Un mal momento para Epic Games Store

Su principal competidor, la Epic Games Store, respaldada por títulos como Fortnite y el motor gráfico Unreal Engine, ha emergido como un rival destacado en la industria del gaming.

Por lo tanto, ha sido impactante descubrir que un grupo de ransomware afirma haber accedido y sustraído casi 200 GB de datos internos cruciales de Epic Games.

Epic Games destaca como una de las firmas más influyentes en el ámbito de los videojuegos, en gran parte gracias a su desarrollo del ampliamente reconocido Unreal Engine.

Juegos gratis, más usuarios, más datos filtrados

Este motor gráfico ha sido un pilar desde el lanzamiento del juego Unreal en 1998, marcando el estándar en la industria. Utilizado en una amplia gama de títulos para consolas y PC, el Unreal Engine ha estado a la vanguardia tecnológica en términos de gráficos.

La Epic Games Store también merece mención, ya que ha logrado atraer a un creciente número de jugadores al ofrecer una generosa cantidad de juegos gratuitos.

Esto refuerza aún más el impacto significativo que Epic Games tiene en la industria, lo que hace que el reciente ataque cibernético represente una amenaza considerable para la empresa y su porvenir.

Primeros informes de esta posible filtración

Según los informes, un grupo de ransomware autodenominado Mogilevich afirma haber penetrado con éxito en los sistemas de Epic Games, sustrayendo un total de 189 GB de datos y archivos diversos.

Esta información abarca desde correos electrónicos de los empleados y sus credenciales, hasta detalles de pagos e incluso el código fuente. Como es común en este tipo de ataques, el grupo de ransomware ha declarado que los datos robados estarán disponibles para la venta.

Hackers ya han exigido su pago con una fecha límite

En este sentido, han otorgado a Epic Games un plazo hasta el 4 de marzo de 2024 para adquirir los datos. De no cumplirse este plazo, los datos serán vendidos al mejor postor. Es posible que el nombre del grupo Mogilevich no te resulte familiar, ya que es relativamente nuevo y no tan reconocido como otros grupos en el ámbito.

Su primer ataque reciente fue contra Infiniti USA, una filial de Nissan, perpetrado apenas hace una semana. Desde entonces, Epic Games se ha convertido en la cuarta empresa a la que aseguran haber hackeado.

Hasta el momento, Epic Games no ha emitido ninguna declaración al respecto, lo que nos deja en la incertidumbre sobre la veracidad de estos eventos. En caso de ser ciertos, Epic Games se enfrentaría a una situación sumamente delicada.