Vaya inicio de semana con la que ha comenzado Samsung, pues la marca coreana ha confirmado que ha sufrido un ataque cibernético donde hackers han robado algunos datos, y violaron la seguridad de sus sistemas dejando al descubierto el código fuente relacionado con el funcionamiento de los dispositivos Galaxy.

La compañía asegura que los datos de los clientes y empleados no se vieron afectados por este ataque, por lo que no hay de que preocuparse. El grupo de piratería sudamericano Lapsus$ se adjudicó el ataque, ya que dicho grupo compartió un archivo torrent de 190 GB que, según se informa, incluye el código fuente del gestor de arranque para los dispositivos recientes de Samsung, así como el código relacionado con la autenticación biométrica y el cifrado en el dispositivo para smartphones y tabletas Galaxy, así como datos confidenciales relacionados con Qualcomm, aunque por el momento no se ha confirmado que tipo de información.

Este no es el único ataque que ha realizado Lapsus$, recientemente robó alrededor de 1 TB de datos, incluidos esquemas y código fuente de la empresa NVIDIA. Los datos robados incluían el código fuente de la tecnología DLSS de la compañía y la información relacionada con hasta seis tarjetas gráficas que todavía no se han anunciado.

Samsung ya se pronunció al respecto donde ha dicho lo siguiente: