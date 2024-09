Zero Flip 5G, detalles filtrados del primer flip de Infinix

El Infinix Zero Flip 5G está a punto de ser lanzado como el primer dispositivo plegable tipo flip de la compañía. Se espera que cuente con características destacadas, como una cámara principal de 50 megapíxeles, almacenamiento UFS 3.1 y capacidades de inteligencia artificial (IA).

Aunque aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento, Infinix reveló algunas especificaciones del teléfono flip a través de una publicación en redes sociales el martes. Recientemente, un minorista ubicado en Vietnam filtró especificaciones e imágenes del Infinix Zero Flip 5G.

En una publicación en X (anteriormente Twitter), la cuenta oficial de Infinix Mobile compartió un avance sobre el próximo Infinix Zero Flip 5G. La compañía confirmó que el dispositivo contará con un procesador MediaTek Dimensity 8020, acompañado de hasta 16 GB de RAM. Además, tendrá una pantalla con una tasa de refresco de 120 Hz.

Según los informes recientes, el supuesto dispositivo podría incorporar una pantalla AMOLED interna de 6.7 pulgadas con resolución Full-HD+ y una pantalla AMOLED externa de 3.64 pulgadas. Se especula que la pantalla externa estará protegida con vidrio Corning Gorilla Glass.

Junto al procesador MediaTek Dimensity 8020, el dispositivo podría contar con soporte para RAM LPDDR4X y almacenamiento UFS 3.1. Se dice que funcionará con XOS 14.5 basado en Android 14, y ofrecerá características potenciadas por IA.

