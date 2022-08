Cuándo tenemos un iPhone sabemos perfectamente que si olvidamos la contraseña será bastante complicado acceder nuevamente al teléfono, pues estos dispositivos se caracterizan por tener una seguridad infalible. No hay ninguna duda de que estos teléfonos cuentan con un sistema simple y fácil de usar, pero también con un sistema seguro que al mismo tiempo puede ser contraproducente cuando sobre todo has adquirido un iPhone de segunda mano.

Si compraste un iPhone usado y te has encontrado con el gran problema de que viene bloqueado seguramente pensarás que el mundo se ha terminado y tu dinero se ha ido a la basura, pero afortunadamente existe una alternativa llamada PassFab iPhone Unlocker, un avanzado programa disponible tanto para Windows como para macOS que permite resetear un iPhone bloqueado sin iTunes. No obstante, este no es el único método que existe, sino en total hay 3 formas de resetear un iPhone bloqueado con y sin iTunes.

Con este programa los usuarios pueden tener acceso a tres formas de resetear un iPhone sin la necesidad de el software iTunes, pero también hay una opción para hacerlo desde esta aplicación. En los tres casos no importa si has olvidado el Apple ID, si el teléfono está bloqueado mediante contraseña o tiene algún tipo de reporte.

Forma 1: resetear iPhone sin Apple ID

Esta es la primera forma que tienes a disposición para resetear de fábrica un iPhone sin Apple ID. PassFab iPhone Unlocker es capaz de eliminar de forma segura el ID de Apple en cuestión de minutos. Una vez terminado el proceso podrás tener acceso completo a tu dispositivo. A continuación, te guiaremos paso a paso para que puedas desbloquear tu iPhone mediante este proceso:

Paso 1: Lo primero que debes hacer es descargar e iniciar el programa PassFab iPhone Unlocker.

Paso 2: Una vez abierto el programa tienes que hacer clic en el botón azul de “Iniciar”. Después tienes que conectar el iPhone.

Paso 3: En este punto el programa detectará automáticamente el modelo de iPhone y dará acceso al paso siguiente. Tienes que hacer clic en “Iniciar”.

Paso 4: Es importante que en este paso no desconectes el teléfono durante el proceso de desbloqueo. Si todo funciona correctamente, en unos cuantos minutos verás una leyenda que confirma el desbloqueo.

Forma 2: resetear un iPhone a través de iTunes

Esta es la segunda forma con la cual puedes resetear tu iPhone con la ayuda de iTunes y PassFab iPhone Unlocker. Es un método que puedes realizar con la ayuda de iTunes, la aplicación predilecta de estos dispositivos de Apple. Resetear el teléfono sin Apple ID en modo DFU es el proceso que debes seguir para tener éxito y puedas volver a usar tu teléfono y sus funciones al completo. Puedes usar esta forma siempre y cuando la opción Find my iPhone esté deshabilitada en el iPhone.

Paso 1: Lo primero y más importante es que debes poner el iPhone en modo de recuperación. Para ello es necesario mantener presionado una combinación de teclas que dependerá del modelo de iPhone que deseas desbloquear. Pero habitualmente solo debes mantener presionado el botón Home y el botón Sleep al mismo tiempo.

Paso 2: Cuando hayas puesto el teléfono en modo de recuperación lo siguiente será abrir iTunes en tu computadora y conectar el iPhone.

Paso 3: iTunes detectará el teléfono automáticamente y mostrará un error de sincronización, donde precisamente es lo que estamos buscando, que el programa nos dé la opción de actualizar o restaurar el dispositivo. En el cuadro de diálogo hacemos clic en “Restaurar” y el proceso comenzará, aquí deberás esperar a que iTunes terminé de trabajar y en cuestión de minutos habrás tenido tu teléfono totalmente restaurado.

Forma 3: resetear iPhone sin iTunes

La tercera forma que tenemos a disposición es resetear cualquier iPhone sin iTunes con la ayuda del programa PassFab iPhone Unlocker, que nos será de gran ayuda para desbloquear el código de seguridad y poder acceder al teléfono. Con esta aplicación de PassFab no importa si no tienes conocimientos en informática o sobre programación, no es requisito primordial, pues todo se irá indicando en pantalla con las instrucciones muy bien detalladas.

Paso 1: En este punto tendrás que descargar e instalar PassFab iPhone Unlocker, una vez lo tengas en tu PC tienes que ejecutarlo. En Desbloquear el código de seguridad debes hacer clic en “Iniciar” y posteriormente conectar el iPhone y dar en “Siguiente”.

Paso 2: Tendrás que descargar el paquete de firmware, un requisito primordial para poder restablecer el iPhone a sus valores de fábrica cuando no tienes la contraseña de iCloud.

Paso 3: Una vez descargado el firmware tienes que seleccionar el botón azul “Iniciar”.

Paso 4: El programa comenzará a quitar el código de seguridad del iPhone bloqueado y solo hay que esperar unos minutos hasta que el programa finalice el proceso.

PassFab iPhone Unlocker tiene varias formas de resetear o desbloquear un iPhone con o sin la necesidad de iTunes. Esto lo convierte en uno de los programas más completos en su tipo. Una herramienta capaz de eliminar una cuenta anterior de iCloud en cuestión de minutos y en pocos pasos. Esto no solo funciona con el iPhone, sino con más dispositivos de Apple, como el iPad o incluso el iPod Touch.