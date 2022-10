Si has comprado un teléfono Android de segunda mano y por desgracia te han vendido un equipo bloqueado o que te pide la contraseña para poder configurarlo, no te preocupes, para todo hay una solución. Seguramente el equipo que adquiriste está bloqueado mediante el FRP, qué es exactamente una nueva seguridad que se habilita al restablecer el teléfono a los valores de fábrica, por ende, cuando lo queremos activar nos pide forzosamente la cuenta de correo electrónico asociada al dispositivo, pero si no sabes dicha información no podrás acceder ni usar el terminal.

Esto representa un gran problema para la mayoría de la gente, sobre todo los que compran smartphones de segunda mano, es algo habitual en los casos de comprar equipos usados, los cuales vienen bloqueados, ya sea porque te vendieron un móvil robado o perdido, o simplemente porque el dueño anterior se le olvidó quitar los patrones de seguridad.

¿Qué es FRP?

El FRP es básicamente un nuevo método de seguridad implementado por Google, una nueva capa de seguridad creada para ser más seguro el sistema operativo Android. Esta característica se encuentra directamente relacionada en el bootloader del teléfono cuyo nombre oficial es Factory Reset Protection, mejor conocido como FRP. La verificación de cuenta de Google en Android ha cambiado drásticamente la forma en la que podemos acceder a smartphones robados o que hemos encontrado, el FRP hace que no podamos acceder a un móvil a través de un restablecimiento de fábrica, al final el dispositivo nos pedirá el correo electrónico y la contraseña asociado al dueño original.

Esta función, a pesar de ser bastante útil, puede causar algunos problemas graves al momento de intentar desbloquear o eludir la verificación de la cuenta de Google. En términos generales, si acabas de perder tu teléfono y otra persona lo encuentra, esta no podrá usar el teléfono siempre y cuando hayas configurado un patrón de desbloqueo de pantalla, PIN de seguridad o

huella dactilar. Antes de Android 5.1 Lollipop, esto no era un problema, ya que con un simple restablecimiento de fábrica evitabas el bloqueo de manera fácil y sencilla, pero ahora la cosa es muy diferente y más complicada.

Quitar cuenta de Google con FRP Bypass

Si te has encontrado un smartphone y este viene bloqueado con FRP, o simplemente ya te recuerdas tu correo y contraseña despu.es de haber restablecido de fábrica dicho teléfono, no te preocupes, hay una solución para poder acceder a él nuevamente, se llama PassFab Android Unlocker. Si estás buscando la forma más rápida y segura de eludir la cuenta de Google, el programa antes mencionado podrá solucionar el problema en unos cuantos minutos, todo de manera sencilla, y lo mejor, es que no necesitas tener conocimientos previos para poder hacerlo por ti mismo.

Existen un sinfín de herramientas que pueden solucionar este problema, pero ninguna tan completa como PassFab Android Unlocker. El programa es capaz de omitir la contraseña de la pantalla de bloqueo de Android en poco menos de 5 minutos, funciona con casi todos los equipos, por lo que puedes desbloquear un teléfono o tablet de segunda mano, así como desbloquear un Android con una pantalla rota o que ya no funciona y desbloquear teléfonos Samsung antiguos sin pérdida de datos, algo que ningún otro programa ofrece hoy en día.

El software es uno de los más robustos, puede desbloquear dispositivos móviles Android con patrón olvidado, PIN, contraseña e incluso huella dactilar. Es compatible con marcas como Samsung, LG, HTC, Motorola, Google, Amazon, HUAWEI, Xiaomi, vivo, TCL, ZTE, Lenovo, Meizu, Smartisan, ASUS, Acer, Sharp, Hisense, Nubia, Coolpad, Kyocera, Mobicel, Wiko y SPRD. Para funcionar los equipos deben ejecutar como mínimo Android 2.0 y versiones posteriores, hasta Android 12, lo cual es genial.

Si no puedes acceder a tu tablet o smartphone Android Samsung porque tiene habilitado el FRP, puedes hacer uso de la herramienta PassFab Android Unlocker. Se puede descargar completamente gratis de la página oficial, puede instalarse en ordenadores Windows y Mac. A continuación, te invitamos a seguir los pasos siguientes para poder quitar cuenta de Google con FRP Bypass, de la manera más fácil y sencilla posible.

Paso 1

Primero debes descargar e instalar PassFab Android Unlocker, es gratis.

Paso 2

Ahora, es momento de conectar tu dispositivo, ya sea tablet o smartphone a la computadora vía cable USB. Posteriormente, tienes que iniciar la aplicación y seleccionar entre las dos opciones disponibles “Remove Google Lock (FRP).

Paso 3

La herramienta desplegará unas cuentas opciones, entre las cuales tendrás que seleccionar la versión de Android que tiene el teléfono a desbloquear, después hacer clic en “Send Notification”.

Paso 4

En este paso es importante verificar que el teléfono o tablet se haya conectado a la red Wi-Fi, ya que PassFab Android Unlocker enviará una notificación al dispositivo.

Paso 5

Ahora, si tu teléfono ejecuta Android 11 como sistema operativo, deberás seguir las instrucciones en pantalla para configurar tu dispositivo Samsung.

Paso 6

Si tu dispositivo ejecuta la versión de Android 6/9/10, tendrás que seguir las instrucciones que se muestran en el software.

Paso 7

Si tu dispositivo ejecuta Android 7 o Android 8, solo tienes que seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. Después de haber seguido los pasos anteriores deberías haber desbloqueado exitosamente tu dispositivo.

Paso 8

En este paso solo falta reiniciar el teléfono o tablet e ingresar el código PIN que configuraste en los pasos anteriores.

PassFab Android Unlocker es sin duda una de las mejores opciones que existen hoy en día para quitar o remover cuenta de Google en un teléfono Android. Este software tiene más de 10 años en el mercado, por lo que demuestra basta experiencia, además ofrece hasta 30 días de garantía de reembolso, la compra es cien por ciento segura, ya que se hace a través de SSL de 256 bits, y se complementa con apoyo técnico en línea completamente gratis. Si has comprado un Android que viene bloqueado, no te preocupes, no pierdas tu dinero, ya que este software te ayudará a acceder nuevamente al equipo de la manera más fácil que hay en estos momentos.