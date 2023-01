Hay ocasiones en las que borramos mensajes de WhatsApp por accidente, conversaciones que tuvimos con amigos o familiares, y después de haberlo hecho has intentado de todo para poder recuperar conversaciones borradas de WhatsApp. Es importante mencionar que cuando se habla de restaurar chats de esta aplicación nos referimos a la capacidad de recuperar el acceso a las sesiones de chat que se han realizado a través de la plataforma.

Restaurar los mensajes se refiere a la capacidad de recuperar conversaciones eliminadas de la popular aplicación después de archivarlas voluntaria o involuntariamente, así que es importante entender cuáles son tus verdaderas intenciones de recuperar todo tu historial. Si deseas averiguar cómo recuperar conversaciones borradas de la aplicación porque deseas instalarla en un nuevo teléfono, o simplemente deseas reinstalar la app en tu dispositivo móvil, necesitas una copia de seguridad para tener éxito.

¿Cómo recuperar conversaciones de WhatsApp borradas sin copia de seguridad?

Es casi seguro que a más de una persona le ha pasado que accidentalmente borraron mensajes importantes de la app ya sea por error, descuido o por un problema del móvil, lo cual puede causar una serie de problemas que terminan haciéndonos pasar un mal momento. Cuando ocurre esta situación lo único que queremos es recuperar la información importante donde estaban esos mensajes, por lo que la única salida es que forzosamente debemos recurrir a herramientas de terceros.

Por un descuido, puedes perder conversaciones, los registros de chat, así como las fotos, entre otros archivos. Si accidentalmente pierdes la información y no tienes una copia de seguridad, no te preocupes, hay varios métodos que funcionan tanto para iPhone como para Android. Hay un programa llamado Tenorshare UltData WhatsApp Recuperación, con el cual puedes recuperar conversaciones de WhatsApp de hace meses, así como también te permite recuperar mensajes borrados en Android y iPhone sin copia ni root.

Otras de las características esenciales de este software es que permite recuperar más de 7 tipos de datos de WhatsApp y WA business como fotos, videos, contactos, etc, aunque esto es solamente para dispositivos Android. También ofrece una tasa de éxito alta en recuperación de datos, es compatible con la última versión de iOS 16 y Android 13, así como también, ofrece soporte para la siguientes marcas de teléfonos: Samsung, HUAWEI, Xiaomi, iPhone y iPad, en general, soporta más de 6000 smartphones.

Método 1: Recuperar conversaciones borradas de WhatsApp con la copia de seguridad

1. Recuperar conversaciones borradas de WhatsApp con Google Drive

Es importante saber que para guardar una copia de todo el historial de nuestros chats en Google Drive es necesario habilitar la función de copia de seguridad automática para los chats y seleccionar una frecuencia ya sea diaria, semanal o mensual. Para que la restauración se lleve a cabo correctamente es necesario tener el mismo número de teléfono, así como la misma cuenta de Google que usaste para crearla. Sigue los siguientes pasos para poder recuperar mensajes con una copia de seguridad de Google Drive:

Verifica que el nuevo teléfono Android esté vinculado con la cuenta de Google donde está guardada la copia de seguridad.

Ahora, es necesario instalar y abrir WhatsApp y verificar el número.

Durante el proceso tendrás que Restaurar para recuperar los chats y archivos multimedia.

Cuando la aplicación haya sido restaurada hay que seleccionar Siguiente.

Finalmente, la aplicación restaura los archivos multimedia y todo el historial.

2. Recuperar conversaciones borradas de WhatsApp con iCloud

Este es el segundo método para poder recuperar conversaciones de WhatsApp en iPhone, pero para este proceso es necesario que inicies sesión con el Apple ID, esto para acceder a iCloud, asimismo, debes tener espacio de almacenamiento en el dispositivo para crear la copia de seguridad. Al igual que en Android debes usar el mismo número telefónico que usaste para crearla. Después de saber los requisitos previos sigue el siguiente procedimiento:

Lo primero que debes hacer es verificar que tengas una copia de seguridad en iCloud desde WhatsApp, Configuración, Chats y Copia de seguridad. En este punto tienes que ver cuando se creó la copia de seguridad más reciente, después eliminar y reinstalar WhatsApp. Después de verificar el número telefónico, sigue los pasos en pantalla para restaurar los chats.

Método 2: ¿Cómo recuperar fotos borradas de WhatsApp de hace tiempo?

Cabe señalar que si no tienes una copia de seguridad previamente guardada no podrás recuperar conversaciones WhatsApp sin copia de seguridad Android, ni tampoco en iPhone, esto significa que si la manera de Google Drive y iCloud no funcionan correctamente, te recomendamos usar el programa Tenorshare UltData WhatsApp Recuperación, es uno de los más completos en su tipo, tiene características que logran recuperar conversaciones WhatsApp sin copia de seguridad Android de la manera más fácil y transparente.

El software de Tenorshare recupera todo el historial de chats como mensajes borrados, pero al ser una herramienta robusta y dedicada también puedes restaurar videos, fotos, incluso mensajes de WeChat, fotos perdidas, todo en cuestión de minutos. Es capaz de analizar más de 1000 fotos recientemente eliminadas de Android en segundos, tan solo necesitas un clic para recuperar fotos borradas de Android sin root. Por si fuera poco, es compatible con más de 10 sistemas operativos Android, desde la versión Android 6 hasta Android 12.

Así puedes recuperar archivos borrados de WhatsApp en Android

Paso 1: Lo primero que tienes que hacer es descargar e instalar el programa Tenorshare UltData Android Recuperación.

Paso 2: Conectar dispositivo, una vez conectado el teléfono, debes escoger la función “Recuperación datos perdidos”.

Paso 3: Es momento de analizar, para esto debes elegir los archivos que quieres restaurar y comienza a analizar.

Paso 4: En la opción Recuperar, tienes que seleccionar los datos deseados y hacer clic en “Recuperar”, con esto el proceso habrá finalizado.

Así puedes recuperar mensajes de WhatsApp borrados en iOS

Paso 1: Descarga e instala el programa UltData WhatsApp Recuperación y elige la opción “Recuperar datos de dispositivos iOS” .

Paso 2: Ahora es momento de conectar el dispositivo iOS a la PC o Mac.

Paso 3: En este punto se deberá escanear el dispositivo iPhone en busca de datos perdidos de WhatsApp.

Paso 4: El programa mostrará una previsualización de los datos de la aplicación antes de la recuperación.

Paso 5: Hay que recuperar datos de WhatsApp en el iPhone o dispositivo móvil iOS. Después de esto ya puedes ver tus datos de WhatsApp recuperados en tu computadora.

Parte 3: ¿Es posible recuperar chats borrados de WhatsApp Business?

Cómo ya lo mencionamos anteriormente, Tenorshare UltData para Android también funciona con WhatsApp Business en Android y sin ser root, además sin copia de seguridad. Facilita la restauración de mensajes antiguos o eliminados en minutos, incluso el programa es capaz de recuperar chats y archivos adjuntos en la versión WhatsApp Business, incluidos videos, audio, documentos, imágenes, archivos, stickers y hasta notas de voz.

Este proceso aplica en situaciones como borrados accidentales, restablecimiento de fábrica, fallos del sistema, daños por agua, pantalla rota o rooteo. A través de esta herramienta tendrás a tu disposición la opción más simple que existe para recuperar las cosas de Android que desees, al alcance de tu mano, sin importar el motivo por el que se hayan perdido o eliminado.

¿Cómo recuperar conversaciones de Android?

Este software no solo se especializa en la recuperación de datos y chats de WhatsApp, sino que también ofrece funcionalidades importantes como recuperar mensajes en dispositivos Android. Además, Tenorshare ofrece una aplicación de recuperación de datos para Android con la cual es posible recuperar mensajes, fotos, videos eliminados del almacenamiento interno y en tarjetas SD, y lo mejor de todo es que no se requiere de una computadora para funcionar ni mucho menos sin root, algo que sin duda es bastante práctico para restaurar tus mensajes perdidos.

Tenorshare UltData WhatsApp Recuperación es el mejor programa que existe actualmente en el mercado, con el cual recuperarás los mensajes y chats borrados de WhatsApp. Si seguiste al pie de la letra las instrucciones antes listadas todos tus archivos y chats estarán listos para su uso en los documentos de tu computadora, mientras que los mensajes que habías eliminado previamente de tu cuenta de WhatsApp estarán disponibles nuevamente. El procedimiento es bastante sencillo, con un uso más que amigable donde cualquier persona sin conocimientos previos puede recuperar sus chats borrados de WhatsApp sin complicaciones y en cuestión de minutos.