Mucho se ha rumoreado sobre una nueva versión del PlayStation 5, sobre todo de un modelo de menores dimensiones, pero mismo hardware, el cual podría estar disponible a finales de este mismo año.

La consola en cuestión se trataría del PlayStation 5 Slim, una consola más pequeña, con mismo hardware, lo que se traduce en misma potencia gráfica, y la única novedad sería su diseño, más compacto, ligero y delgado. Además, esta versión sería compatible con unidades de almacenamiento externas, esto hace referencia a que la PS5 Slim no tendría lector de discos, sino que sería digital.

A small update here:

– Doesn’t seem like there are any major hardware changes from the original console.

– Disc Drive likely won’t be compatible with the current digital versionhttps://t.co/2rzlDrjYAb

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 13, 2023