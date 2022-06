Si eres de los muchos usuarios que han experimentado un problema con su dispositivo iPhone debido a que el sistema está fallando o simplemente se te olvidó la contraseña y ya no puedes acceder a tu teléfono por más intentos que hagas, aquí es donde forzosamente deberás hacer un restablecimiento de fábrica en tu teléfono. Pero para que todo salga bien y a la perfección deberás hacerlo con programas dedicados para ello, como PassFab iPhone Unlocker.

Este software proporciona una robusta red de opciones que te ayudarán a restablecer tu iPhone desde cero, como si se tratara de un equipo nuevo. Lo mejor de todo es que no será necesario descargar programas adicionales, pues la herramienta de PassFab lo hace por completo y en cuestión de minutos. Además, podrás hacerlo sin contraseña ni nada relacionado, tampoco será necesario que cuentes con conocimientos en el tema, pues el procedimiento es sencillo.

Teléfonos compatibles con PassFab iPhone Unlocker

Es importante mencionar que la mayoría de los iPhone son compatibles con la herramienta PassFab iPhone Unlocker, con el cual podrás restablecerlo de fábrica sin contraseña ni nada por el estilo. Los teléfonos de Apple cuentan con sistema operativo iOS y son considerados uno de los sistemas operativos más seguros del mundo, por lo que nada ni nadie puede acceder a ellos en determinadas ocasiones, pero con el software de PassFab será más fácil que nunca poder restablecer el iPhone, y todo en cuestión de minutos.

Cabe señalar que al hacer el restablecimiento de fábrica se perderán datos importantes que estuvieron previamente guardados en el teléfono, es por ello por lo que se recomienda hacer una copia de seguridad antes de llevar a cabo el procedimiento y así puedas mantener tus datos y archivos más seguros que nunca. Seguramente te estarás preguntando qué modelos de iPhone son compatibles con el programa, pues bien, afortunadamente la mayoría de los modelos de estos teléfonos son compatibles con el software, por lo que puedes hacer un restablecimiento de fábrica sin problema, para que te des una idea, estos son los teléfonos compatibles:

iPhone 4

iPhone 5

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone 11

iPhone 12

iPhone 13

Como podrás haberte dado cuenta en el listado anterior, los nuevos smartphones iPhone 11, iPhone 12 y iPhone 13 son compatibles con PassFab iPhone Unlocker para un restablecimiento de fábrica sin contraseña, los teléfonos más nuevos de la compañía tienen soporte, por lo que los usuarios ahora tienen más opciones para llevar a cabo este procedimiento por su alguna razón u otra no puedes acceder a tu teléfono.

Actualmente, en el mercado hay una infinidad de opciones y programas que prometen hacer una restauración de fábrica del iPhone, pero ninguno cumple lo que promete, es por esto por lo que PassFab iPhone Unlocker es una de las mejores opciones para poder restablecer de fabrica los iPhone tanto modelos nuevos como los más antiguos, como el iPhone 4, por ejemplo. Si se te ha olvidado la contraseña o el Apple ID, este programa lo solucionará en minutos.

Es importante que sepas que si quieres restablecer el iPhone sin contraseña en el menor tiempo posible, la herramienta de PassFab es y seguirá siendo la mejor opción que hay en el mercado hoy en día.

Razones por las que elegir PassFab iPhone Unlocker por encima de otras opciones

Como ya lo dijimos, podrás encontrar muchos programas que prometen restablecer de fábrica un iPhone sin contraseña, pero la mayoría no cumple con las necesidades y no logra aportar a los usuarios las expectativas suficientes de uso. Hay muchas razones por decantarse por PassFab iPhone Unlocker, pero quizás una de las más importantes es que no necesitas una contraseña para poder restablecer el iPhone a los factores de fábrica.

Así mismo, este programa es el único en el mercado que logra ofrecer una tasa de éxito del 100 por ciento, ningún otro software similar hace algo parecido. Una razón más para elegir esta herramienta es que proporciona a los usuarios múltiples funciones, como desbloquear rápidamente la pantalla del iPhone, así como restablecer de fábrica, eliminar el ID de Apple, omitir el MDM, quitar el código de acceso del tiempo en pantalla y también llama la atención su funcionamiento simple, ya que solo es necesario seleccionar los botones en pantalla para hacer un restablecimiento de fábrica completo y sin tantos pasos, en general, es fácil de usar.

Pasos para restablecer iPhone de fábrica

PassFab iPhone Unlocker cuenta con una interfaz limpia donde se pueden seguir los pasos al pie de la letra y sin contratiempos. No importa si no tienes conocimientos en informática o si no sabes sobre programación, no es requisito primordial, pues todo te lo va indicando el programa en pantalla, por lo que la interfaz de usuario es bastante intuitiva. Solo es necesario seguir tres sencillos pasos y en unos cuantos minutos tu iPhone habrá quedado restaurado.

Paso 1: Lo primero que deberás hacer es descargar e instalar PassFab iPhone Unlocker. Cuando hayas instalado el software en tu computadora basta con ejecutarlo. Te aparecerá la interfaz principal con varias opciones, tendrás que elegir “Desbloquear el código de seguridad” y hacer clic en el botón azul “Iniciar”. Ahora, es importante que conectes el iPhone a la computadora y haga clic en “Siguiente”.

Paso 2: En este paso tienes que descargar el paquete de firmware, esto es un requisito para poder restablecer el iPhone a sus valores de fábrica sin la contraseña de iCloud. El programa te indicará la ruta donde se descarga el firmware, si estás de acuerdo con ello solo debes seleccionar el botón azul de “Descargar”, en instantes la herramienta comenzará a hacer su trabajo y tú tendrás que esperar a que finalice el proceso.

Paso 3: PassFab iPhone Unlocker comenzará a descargar el firmware, cuando haya finalizado tienes que hacer clic en “Iniciar” para proceder a restablecer el iPhone de fábrica, el programa comenzará a quitar el código seguridad, solo hay que esperar unos minutos. Es importante mencionar que, si previamente guardaste una copia de seguridad de tu equipo, tendrás que restaurar el iPhone desde dicha copia para que tus datos se mantengan después del restablecimiento. Después de esto el proceso habrá finalizado con éxito.

Conclusiones

El programa PassFab iPhone Unlocker no solo sirve para restablecer iPhone de fábrica, sino también tiene otros usos, lo que intensifica más su uso y ofrece varias soluciones a los usuarios, lo que muy pocos programas ofrecen hoy en día. Esta herramienta también es capaz de eliminar una cuenta anterior de iCloud y proporciona una función de procesamiento simple y por lotes. Del mismo modo podrás habilitar o deshabilitar las opciones de Buscar mi iPhone, eliminar de forma segura las contraseñas no solo en el iPhone, sino también en el iPad y en el iPod Touch, un programa muy robusto y potente con muchas funcionalidades.