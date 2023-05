En nuestros días, uno de los medios de comunicación más poderosos es seguramente el video, sobre todo a raíz del éxito de plataformas como YouTube, que han incrementado exponencialmente la demanda de contenidos audiovisuales, de entretenimiento y educativos.

Es por ello que la edición de video se ha convertido en una habilidad esencial tanto para los Youtubers como para los educadores online. Sin embargo, para poder producir un clip de calidad profesional es necesario contar con los recursos aptos como músicas, fotografías, efectos y mucho más que solo se pueden encontrar en plataformas especializadas en materiales para editor de videos gratis.

De los miles de sitios web de recursos, el mejor es Filmstock de Wondershare porque ofrece todas las herramientas necesarias para marcar la diferencia de un video promedio a uno extraordinario usando un programa para editar videos.

Si tú también quieres aprender cómo mejorar tus clips, acompáñanos en este artículo porque te vamos a contar por qué deberías aprovechar del banco de recursos de Filmstock y plantillas de capcut realizando una comparación exhaustiva con las demás plataformas online.

¿Qué es Filmstock?

Ante todo, tenemos que contarte que es Filmstock. Se trata de un banco de recursos, es decir, una colección de elementos y materiales para la edición de videos, ofrecido por Wondershare. En su plataforma online podrás tener acceso a todas las funcionalidades profesionales de fáciles aplicaciones que llevarán tus capacidades de producción de contenidos audiovisuales a otro nivel que cautivará a tu audiencia.

Como te habrás dado cuenta, el propósito final de Filmstock es poner a tu completa disposición todos aquellos elementos que te van a ayudar a enriquecer tu proyecto sin demasiado esfuerzo. De hecho, lo único que debes hacer es efectuar el login en el sitio web oficial de Filmstock y seleccionar cuál es el recurso que más te interesa para su descarga en el editor de video gratis.

Al respecto, no tienes que preocuparte porque con este banco de recursos no hay límites a la creatividad. Podrás elegir entre más de 150.000 elementos creativos, 200 efectos visuales profesionales, 1000 plantillas capcut preestablecidas y más de 150 efectos mateados para retratos.

Vista la gran cantidad de herramientas disponibles en Filmstock no debe sorprender que sea una de las plataformas más utilizadas, sobre todo si comparada con otros bancos de recursos. En particular, lo que muchos usuarios aprecian de Filmstock es su variedad en las funcionalidades integradas en el programa para editar videos, a diferencia de Shutterstock, quien se especializa sobre todo en imágenes y fotos, o Filmora Effects Store que se concentra en la selección de efectos y transiciones o Envato Elements conocido por sus músicas y plantillas de After Effects.

¿Por qué utilizar Filmstock?

Por si te lo estás preguntando, utilizar Filmstock permite tener acceso a una gran cantidad de beneficios que otros bancos de recursos no pueden ofrecerte por varias razones. Pero, antes de hacer una comparación, veamos cuáles son las ventajas de Filmstock como editor de video gratis.

Si eres youtuber podrás beneficiarte del:

Acceso a recursos de alta calidad: en plataforma podrás elegir entre miles de recursos profesionales de fácil aplicación para producir un video de alto impacto con el programa para editar videos. Todo esto gracias a la caja de imágenes, plantillas capcut, filtros, transiciones y efectos integrados en Filmstock.

Ahorro de tiempo y esfuerzo en la edición de videos. La edición de video nunca fue tan sencilla. Con este banco de recursos ya no deberás perderte en horas y horas de trabajo para poder producir resultados espectaculares. Únicamente tendrás que acceder con tu perfil profesional, seleccionar los recursos perfectos para ti y realizar las personalizaciones que consideras necesarias en el editor de videos gratis y listo.

En cambio, si eres un educador online, estas son las ventajas que te pueden interesar:

Posibilidad de crear materiales didácticos visualmente atractivos. Como educador ya no tendrás problemas en capturar la atención de tus estudiantes gracias a los recursos animados de transiciones, efectos e imágenes que podrás conseguir en Filmstock. Cada uno de estos elementos te ayudarán a producir un clip educativo entretenido que dejará sin aliento a tus alumnos.

Personalización de los contenidos. Asimismo, debemos señalar que cada recurso seleccionado puede ser fácilmente personalizado en el programa para editar videos para que se adapte a los contenidos que debes brindar haciendo ahorrar tiempo y dinero.

Ahora bien, por si te lo estás preguntando, Filmstock ofrece una serie interesante de ventajas que no brindan otros bancos de recursos. Efectivamente, las demás plataformas como Filmora Effects Store o Envato pueden ofrecer una experiencia de integración similar a Filmstock, sin embargo, este sitio web fue desarrollado con el propósito de poner a disposición del usuario una interfaz intuitiva de fácil, por lo contrario, a otras plataformas que no son tan amigables e interactivas. Además, lo que hace de Filmstock la mejor opción es la cantidad de recursos actualizados especializados en edición de video.

Características de Filmstock

Con Filmstock podrás crear el video que estás planeando en pocos minutos. Con su banco de recursos tendrás el acceso completo a recursos creativos como fotos, videos, efectos de sonidos y videos organizados por categorías para que los puedas encontrar rápidamente.

Como si esto no fuera suficiente, puedes descargar plantillas capcut preestablecidas para la preparación de títulos cautivadores, introducciones atractivas y transiciones que llevarán tu video a otro nivel. Sin contar la gran cantidad de efectos visuales que permiten la corrección de colores o efectos de luz que añaden ese toque personal que estás buscando. Y, lo que no puede faltar es un efecto para retrato que te va a ayudar a mejorar la experiencia de los retratos en un abrir y cerrar de ojos.

Es por ello que muchos prefieren Filmstock en lugar de Filmora Effects Store, Envato o Shutterstock. Si bien estos bancos de recursos pueden ser de gran ayuda a un creador de contenidos, sus recursos pueden ser limitados y poco optimizados. En cambio, Filmstock fue desarrollado pensando en cada una de las necesidades de los editores de videos para que su experiencia de producción sea la mejor.

¿Cómo funciona Filmstock?

Utilizar Filmstock no es para nada complejo. Lo único que debes hacer es crear tu cuenta personal registrándote en la plataforma para poder acceder al catálogo de recursos. Cuando hayas seleccionado el elemento de tu interés deberás proceder con su descarga directa en tu PC o en el editor de videos gratis Filmora de Wondershare.

No olvides que todos estos recursos lo podrás aplicar para la edición de cualquier tipo de video, desde clip para blog, video, lecciones, tutoriales de YouTube o reels para Instagram adaptándonos a tus necesidades.

Como te habrás dado cuenta, su funcionamiento es sencillo, sobre todo si comparado, por ejemplo, con Envato Elements y Shutterstock cuyos diseños pueden no ser tan intuitivos para los principiantes. En cambio, lo que ofrece Filmstock es una interfaz desarrollada para mejorar la experiencia del usuario durante la fase de edición de videos, poniendo a disposición recurso preajustado y diseñados para su integración rápida, elementos que se encuentran organizados en categorías para su selección veloz.

Conclusión

Si quieres editar vídeos para obtener resultados increíbles, entonces, no lo dudes: Filmstock es lo que estás necesitando. En este banco de recursos podrás encontrar herramientas y elementos (músicas, fotos, efectos, transiciones, etc.) que llevará tu trabajo de producción de videos a otro nivel, permitiéndote personalizar los contenidos mientras ahorras tiempos y esfuerzos.

A diferencia de otras plataformas como Envato y Shutterstock que se especializan en otros rubros, Filmstock se enfoca en ofrecer todo lo que un editor de video necesita para satisfacer sus exigencias, recursos que se encuentran en una única plataforma optimizada de fácil uso organizada en categorías que facilitan la búsqueda.

Si quieres producir un video que cautive a los espectadores, no pierdas la oportunidad de explorar lo que ofrece Filmstock. Visita su página web oficial y disfruta de sus recursos ahora mismo.