Hoy en día, el celular se ha vuelto no solo una herramienta de comunicación y de ocio, sino un elemento más en el trabajo. Con tantos aspectos a considerar y otros costos en la vida diaria, date a la tarea de revisar bien los precios de celulares antes de adquirir uno. No querrás arrepentirte de tu compra una vez ya hecha, ¿Cierto?

Tal vez ver tantos precios pueda ser abrumante y, en lugar de ayudarte, te genere más dudas sobre qué celular comprar. Si te interesa saber más del origen de estos precios, aquí te decimos algunos de los aspectos más relevantes. Esperamos que te ayuden a entender más cómo funciona el mundo de los smartphones y sus costos.

Marca

El primer factor, y tal vez el más obvio, es la marca. Como seguro ya te habrás dado cuenta, los iPhone son de los más caros del mercado. Esto se debe a que Apple hace una fuerte inversión no solo en la tecnología de sus equipos, sino también en el diseño y en la mercadotecnia.

A pesar de su precio elevado en comparación con otros, Apple ha logrado lo que ninguna de las otras marcas de celulares. Cuando está por lanzarse el nuevo iPhone, los fanáticos de estos smartphones hacen fila para adquirirlo antes que nadie, sin importar lo que cueste. Esto genera que la marca conserve su lugar privilegiado en el mercado.

Por su parte, celulares como los Xiaomi tienen también una buena calidad, pero su precio es más bajo. Al final del día, en este aspecto, la decisión final es tuya.

Pantalla

Pocas personas saben que la pantalla tiene una gran influencia en el precio final de un smartphone. Y no, no nos referimos a su tamaño, el cual no afecta tanto, en realidad. Nos referimos a la resolución, es decir, a la calidad de su imagen. Tal como en las televisiones, mientras mejor resolución tenga la pantalla de un celular, más alto será su precio. Esto quiere decir que los celulares con pantalla HD de seguro costarán más que otros que no cuenten con esta característica.

Chip

El concepto que nos ayudará a entender por qué un chip influye en los precios de los celulares es la integración. Esto significa que, mientras más características de más nivel tenga un chip, más costoso será el smartphone. Los elementos que constituyen la integración de un chip son:

Conectividad, que es su capacidad de conectarse a wifi

Módem, que en esencia es la velocidad de la conexión. La más nueva es la 5G

Temporalidad

Uno de los factores más importantes al comprar un celular es la época en la que lo haces. Si tu adquisición la realizas en temporadas de alta demanda, como Navidad, San Valentín y épocas en las que se acostumbra dar regalos, es probable que te encuentres con precios más altos. Por su parte, si te esperas a temporadas de descuentos, como el Buen Fin, Black Friday, enero o alguna venta especial de tu tienda preferida, puedes sorprenderte con los descuentos y promociones que obtendrás.

Ciclo de Vida del Celular

Como todo producto, los celulares también tienen un ciclo de vida conforme van surgiendo nuevos avances tecnológicos. Si esperas un par de meses o años a comprar un modelo, puedes encontrarlo a precios más bajos que cuando se lanzó. Sin embargo, deberás estar consciente de que ya hay propuestas más innovadoras en el mercado de las cuales te podrías estar perdiendo.

La realidad es que no necesitas tener el teléfono más reciente. Basta con uno que cumpla con tus requerimientos personales y que te funcione en la vida diaria.

¿Te gustaría comprar un smartphone nuevo para ti o algún ser querido? Empieza ya a comparar precios de celulares, sus principales características y las formas de pago. No dejes todo a última hora, pues nada como planear a tiempo para estar 100% seguros de que obtuvimos la mejor oferta.