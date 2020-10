La pandemia de COVID-19 ha cambiado las actividades y celebraciones de casi todo el año y, lo mismo sucederá con las festividades de día de muertos y Halloween. Por ello, la creatividad y la tecnología son elementos clave para que esta celebración sea igual de divertida que los años anteriores permitiendo que las familias compartan una actividad fuera de su rutina.

Desde hace muchos años, LG está apostando por el desarrollo de tecnología para el entretenimiento sin tener que salir de casa, visión que hoy es muy útil porque pone a nuestro alcance las mejores opciones para estas fechas. Aquí algunas ideas para estas festividades:

Organiza un maratón de películas

No es necesario ver sólo títulos de terror en esta temporada, actualmente las plataformas en línea cuentan con muchas opciones para toda la familia referentes a la celebración del día de muertos. Con los proyectores LG es posible tener una sala de cine digna de presumir gracias al avanzado tiro ultracorto del modelo HF85JA, que permite disfrutar de una proyección de hasta 90 pulgadas al colocar el proyector a sólo 8 centímetros de la pared.

Karaoke de terror

Con estos nuevos proyectores de LG puedes organizar una noche de karaoke en familia con una navegación más rápida y una respuesta instantánea, ideal para encontrar la canción perfecta y no dejar de cantar en estas festividades. Además, la función Screen Share de LG proporciona experiencias sin cables al conectar una PC, un smartphone, una tablet o unas bocinas Bluetooth haciendo que la experiencia sea mucho más placentera.

Prepara recetas monstruosas

En Internet es posible encontrar cientos de tutoriales con recetas para estas festividades, principalmente para niños. Con los hornos de microondas LG NeoChef es posible tener el control preciso de la temperatura y mayor potencia de cocción y así, cocinar de forma rápida, divertida y segura.

Para preservar los ingredientes y platillos favoritos por mucho más tiempo, el refrigerador LG InstaView Door-in-Door es ideal, ya que gracias a su compresor Inverter, ayuda a distribuir uniformemente el aire frío y a mantener una temperatura constante en cada compartimento, mantiendo los alimentos frescos por mucho más tiempo sin importar la zona donde se encuentren.

Además, gracias a su doble puerta Instaview Door in Door, que con sólo dos golpes suaves sobre el fino panel de cristal al frente del refrigerador se vuelve transparente, permitie al usuario ver el interior sin necesidad de abrir la puerta, así se reduce la cantidad de veces que se abre la puerta principal y se evita la perdida de aire frío, conservando los alimentos frescos por más tiempo.

Presume tus disfraces

Este año nuestras actividades en línea han aumentado debido al distanciamiento social. Por ello, el hecho de que no exista una fiesta no significa que las personas que aprecias no puedan divertirse con los disfraces de Halloween.

El nuevo LG VELVET cuenta con LG Creator’s Kit que aprovecha al máximo la cámara principal de 48MP del smartphone. Así, los usuarios podrán capturar las fotografías de vampiros, hombres lobo, momias y calaveras con un mensaje artístico e incluso lograrán tener una excelente resolución en video para quienes transmitan en vivo a sus seguidores.