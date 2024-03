Creador de Yuzu culpa a la comunidad por la disputa legal con Nintendo

El caso legal entre Nintendo y los desarrolladores de Yuzu ha generado un intenso debate en la comunidad tecnológica. Tras el anuncio inicial de la demanda de Nintendo, muchos especularon que los creadores del emulador podrían salir victoriosos en la disputa legal.

Sin embargo, la resolución final, revelada ayer, no solo implicó una multa significativa, sino también el cierre permanente de Yuzu por parte de sus responsables.

Este desenlace ha provocado que uno de los fundadores del emulador arremeta contra la comunidad, atribuyendo la culpa principal a la piratería en este caso.

A través de su canal oficial en Discord, Bunnei, líder de Yuzu, se despidió de la plataforma, responsabilizando a quienes piratearon The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom antes de su lanzamiento oficial.

“we have been deeply disappointed when users have used our software to leak game content prior to its release and ruin the experience for legitimate purchasers and fans”

— Yuzu’s lead creator writing on the Yuzu Discord that’ll soon be ended, along with their Patreon and site pic.twitter.com/CqTiuaVKX8

— Stephen Totilo (@stephentotilo) March 4, 2024