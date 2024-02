Microsoft abre pre-registro para Age of Empires Mobile, no hay plazo que no se cumpla

Hace más de un año, Microsoft anunció ‘Age of Empires Mobile’ con el letrero de “llegará pronto”. El anuncio incluyó un tráiler que evocaba la nostalgia mediante el diseño de las unidades y la música seleccionada, aunque no revelaba detalles del juego.

La espera terminó después de un largo tiempo

Este acontecimiento marcó la anticipada llegada de la legendaria saga de estrategia de PC al mundo de los móviles. Desde entonces, Microsoft ha mantenido en secreto cualquier información adicional sobre el juego.

Sin embargo, finalmente llegan buenas noticias: el pre-registro de ‘Age of Empires Mobile’ está disponible tanto en iOS como en Android. Lo notable es que ofrece diversas recompensas que varían según la cantidad de personas que se registren.

Si no estás familiarizado, ‘Age of Empires’ es una de las sagas emblemáticas no solo de Microsoft, sino de la historia de los videojuegos. Su primera entrega data de 1997, seguida por ‘Age of Empires II’ en 1999, que causó un impacto tan significativo que revolucionó el género y continúa recibiendo actualizaciones y expansiones hasta el día de hoy.

Microsoft quiere dominar todos los segmentos

Con la estrategia actual de Microsoft, la cual incluye un sólido respaldo a los juegos para dispositivos móviles a través de Game Pass y la tecnología de juego en la nube, además de la adquisición de títulos importantes como ‘Call of Duty Mobile’ tras la compra de Activision-King, era solo cuestión de tiempo para que una de sus sagas más icónicas diera el salto al ámbito móvil.

Aunque hay algunas novedades, la verdad es que todavía no conocemos muchos detalles sobre esta próxima entrega para nuestros dispositivos móviles.

En la página de registro, se revela que será un juego de estrategia con “controles en tiempo real y la presencia de héroes históricos en vastos campos de batalla”. También se destaca un apartado visual de alta calidad.

Premios por número de descargas

No se ha anunciado una fecha de lanzamiento concreta para ‘Age of Empires Mobile’, pero sí se ha introducido un sistema de recompensas intrigante. Los usuarios que se registren tendrán la oportunidad de recibir obsequios a medida que se sumen más personas al registro.