No creerás por cuánto se vendió el código fuente de GTA 5

La reciente filtración del código fuente de GTA 5 representa otro golpe devastador para Rockstar Games, un estudio que ha estado en la mira de los hackers desde el año pasado.

A medida que los días avanzan, se revela más información sobre este desafortunado incidente, incluyendo los detalles de cómo los archivos llegaron a ser accesibles en Internet.

En situaciones habituales, cuando los ciberdelincuentes obtienen información confidencial de una empresa, suelen exigir cuantiosos rescates para evitar la divulgación de esos datos.

Según las capturas de pantalla de mensajes privados obtenidos en Telegram, el hacker responsable de extraer el código fuente de GTA 5 tenía la intención de obtener beneficios económicos de su actividad, pero no de manera directa con Rockstar Games.

En lugar de comunicarse con el estudio, optó por ofrecer el código a una comunidad de modders.

The GTA5 source code was leaked out of spite; here’s why:

The GTA5 source code was allegedly bought for $2000 USD (LTC) in a group buy amongst a group in the modding community. (I’m not entirely sure which modding group to join; I’m being told several different things.)… pic.twitter.com/nSNRpdlvAQ

— Dyllie (@_Dyllie_) December 26, 2023