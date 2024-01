Palworld, el survival que rompió récords de videojuegos triple A

Palworld ha alcanzado un extraordinario éxito en la plataforma de PC, logrando vender millones de copias en un tiempo récord. Asimismo, su popularidad se ha extendido de manera significativa en el ecosistema de Xbox, donde ha superado a títulos destacados como Fortnite.

El éxito alcanzado por Palworld

La demanda del fenómeno de Pokémon armados sigue en aumento, y ahora se confirma su notable desempeño en Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de Microsoft. Palworld ha conseguido superar a juegos de renombre, consolidándose como el título más solicitado en la plataforma.

No es ninguna sorpresa que Palworld figure entre los juegos más solicitados dentro del catálogo de Xbox Game Pass. Aunque las cifras exactas de descargas por parte de los suscriptores no han sido reveladas, su popularidad en el servicio es innegable y seguramente seguirá creciendo con el tiempo.

En la actualidad, el juego desarrollado por Pocketpair encabeza la lista de los títulos más populares tanto en Xbox Game Pass Ultimate como en Xbox Game Pass para consolas. Lo verdaderamente impresionante es que ha logrado superar a otros juegos destacados del servicio, incluyendo el icónico Minecraft.

Superando a grandes juegos AAA

Además, se sitúa por encima de lanzamientos recientes como Resident Evil 2, Hell Let Loose, Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Madden 23 y MBL The Show 23. Aunque esta clasificación varía según la región, hemos podido confirmar que Palworld domina o se encuentra entre los tres juegos más populares en múltiples países.

Por consiguiente, su incorporación al servicio ha sido un éxito rotundo. Si consideramos además su destacado rendimiento en Steam, donde ha vendido millones de copias, estamos ante uno de los lanzamientos más solicitados de los últimos tiempos.

Un gran parecido con Pokémon

A primera vista, Palworld puede parecer un reflejo de Pokémon, una percepción compartida por muchos seguidores de la famosa franquicia.

De hecho, varios de los Pals exhiben un diseño notablemente similar a ciertos Pokémon, como el conejo blanco que evoca a Buneary o el pájaro azul que guarda similitudes con Pidgey.

Estas semejanzas han avivado las especulaciones sobre una posible investigación de The Pokémon Company por presunta infracción de derechos de autor por parte de Palworld, generando una serie de interrogantes.